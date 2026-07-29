Un petit rorqual nain observé à deux reprises dans les eaux de La Réunion

Un petit rorqual nain a été observé à deux reprises dans les eaux de La Réunion ces dernières semaines. L'association Globice, dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés, souligne que "'très peu de données sont disponibles sur la sous-espèce “naine” qui ne se trouve qu’en hémisphère Sud".

"Après avoir été observé et filmé le 15 juin dernier par Jef Kircher à Boucan Canot, ce petit rorqual nain (Balaenoptera acutorostrata sp) semble apprécier nos eaux puisqu'il a été revu le 25 juillet par Florence Pitchon lors d'un palier de plongée dans l'ouest de La Réunion. Selon toutes vraisemblances il s'agit bien du même individu", détaille Globice.

"Pour mémoire, très peu de données sont disponibles sur la sous-espèce “naine” qui ne se trouve qu’en hémisphère Sud. Migrateur, le petit rorqual nain se déplace en hiver austral dans les eaux plus chaudes de l’océan Indien pour se reproduire", explique l'association. L'espèce "est souvent curieuse envers les bateaux et se laisse observer assez facilement".