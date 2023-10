Santé mentale : les enfants davantage victimes de troubles psychiques en 2023 à La Réunion

Ce vendredi 6 octobre 2023, Santé publique France a dévoilé un bulletin épidémiologique relatif à l’analyse des indicateurs de santé mentale suivis en continu. De façon globale, à la Réunion au 1er semestre 2023, les indicateurs de santé mentale analysés sont stables et comparables avec la période 2019-2021 et l’année 2022. On observe cependant que les passages aux urgences et la part d’activité des urgences pour troubles psychiques chez l'enfant reste plus élevé que sur les périodes correspondantes des années précédentes (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Chez l’enfant. En 2023, le nombre de passages aux urgences pour troubles psychiques chez l’enfant reste plus élevé que sur les périodes correspondantes des années précédentes (252 passages pour la période janvier-février de 2019-2021 vs 299 pour la même période de 2023). On observe cependant au cours de l’année, une même tendance que les années précédentes : une baisse marquée du nombre de passages et de la part d’activité entre les premiers mois de l’année et la période juillet-août (35,1/1000 passages en janvier-février 2023 pour 24,0/1000 passages en juillet-août 2023).

Chez l’adulte. En 2023, le nombre de passages aux urgences pour troubles psychiques reste globalement stable, autour de 2000 passages pour 2 mois. La part d’activité des urgences pour troubles psychiques varie peu également (autour de 100/1000 passages). L’activité est globalement légèrement plus basse en 2023 que sur la période 2019-2021.

- Idées suicidaires -

En 2023, le nombre de passages et la part d’activité aux urgences pour idées suicidaires sont en baisse (-15% sur les nombres de passages et -1.3% sur la part d’activité entre les périodes janvier-avril et mai-août). Cependant, l’activité des urgences pour idées suicidaires reste très supérieure à la période 2019-2021 et à l’année 2022.

- Geste suicidaire -

À la Réunion, l’activité des urgences en lien avec le geste suicidaire reste relativement stable dans le temps. On rapporte environ 130 passages pour une période de 2 mois et une part d’activité de 5/1000 passages. Au début 2023, période janvier-février, le nombre de passages (n=159) et la part d’activité (7/1000 passages) pour geste suicidaire aux urgences étaient cependant plus élevés, pour ensuite rejoindre les niveaux des années précédentes.





- Troubles de l'humeur -

À la Réunion, le nombre de passages aux urgences pour troubles de l’humeur est relativement stable au cours du temps (environ 300 passages pour 2 mois), tout comme la part d’activité (11/1000 passages). On observe cependant que le nombre de passages et la part d’activité pour troubles de l’humeur est plus élevée en 2023 que lors de la période 2019-2021.





- Troubles anxieux -

À la Réunion, le nombre de passages aux urgences pour troubles anxieux et la part d’activité sont relativement stables au cours de l’année. On observe cependant que depuis 2022, le nombre de passages (n=422 pour 2 mois en 2023 vs 521 pour 2 mois en 2019-2021) et la part d’activité (14.2/1000 passages en 2023 vs 18.7/1000 passages en 2019-2021) sont plus bas que lors de la période 2019-2021.