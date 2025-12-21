À la une de ce lundi : volaille de Noël sans danger, cadeaux utiles ou pas, budget de la France, contrôles routiers, taxe sur l'alcool et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 22 décembre 2025 : - Maladie de Newcastle : pas de panique pour vos volailles de Noël, charcuterie et boudins sont sans danger - Noël : vous êtes en retard pour les cadeaux, voici quelques bonnes idées... ou pas - La France doit voter son budget avant la "fin janvier", souhaite la ministre des Comptes publics - Contrôles routiers : les gendarmes relèvent 78 infractions et retirent 4 permis - Taxe sur les alcools forts : la Région condamne les "propos inacceptables" du Dr Mété - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina voit les nuages arriver dans les Hauts (Photo www.imazpress.com)

Sur la table de fête, charcuterie, boudins et autres produits à base de volaille accompagnerons les autres mets. Alors que le 17 novembre 2025, les services de l’État ont été informés d’une mortalité importante de volailles dans une basse-cour au Tampon, touchée par le virus de la maladie de Newcastle, des consommateurs s'inquiètent. Éleveurs, professionnels et services de l'État l'assurent, des contrôles stricts sont effectués chaque semaine. La consommation de tout produit à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme.

À l’approche des fêtes de fin d'année, difficile parfois de trouver le cadeau idéal par manque d’idées ou de moyens. Marre des cadeaux impersonnels et classiques comme les bijoux ou les parfums onéreux. Imaz Press vous démontre que c’est possible de faire plaisir à ses proches... ou pas, en offrant des cadeaux à la fois simples et étonnants, même si souvent inutiles.

La France, actuellement dans l’impasse après l’échec de l’adoption d’une loi de finances pour 2026, doit se doter d’un " vrai budget" avant "fin janvier", a estimé dimanche la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin.

Suite au communiqué de David Mété intitulé "Une Présidente de Région en service commandé des Barons du rhum", la Région tient à faire part de son indignation face à son intitulé et à sa tonalité.

Ce week-end du 20 et 21 décembre 2025, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 8 opérations qui ont permis de relever 78 infractions dont 11 alcoolémies et 3 conduites sous stupéfiants. 4 permis ont été retirés.

Ce lundi 22 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case n°22 de son calendrier de l’avent et y découvre un sachet de bonbons piments. De quoi relever un peu la journée. Au réveil, le soleil est plutôt généreux et donne le ton d’un début de matinée agréable. Mais Matante Rosina le sait : à La Réunion, le ciel aime changer d’humeur. Dans sa boule de cristal, les nuages commencent à grimper le long des pentes au fil de la matinée. À la mi-journée, l’intérieur de l’île et les reliefs se couvrent, laissant place à des averses, surtout sur les pentes de l’Ouest où elles peuvent être bien arrosées. Sur le littoral, le temps reste plus respirable. Une journée contrastée, entre douceur du matin et pluies de l’après-midi… parfaite pour grignoter quelques bonbons piments.