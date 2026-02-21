Séminaire de l’exercice coordonné de l’océan Indien : un rendez-vous pour les soins primaires

Les 19 et 20 juin 2026, la FéeCOIA (Fédération de l’exercice coordonné de l’océan Indien) invite l’ensemble des acteurs du territoire réunionnais - professionnels souhaitant découvrir l’exercice coordonné, équipes de soins primaires déjà constituées, institutions et partenaires - à participer au Séminaire de l’exercice coordonné de l’océan Indien avec les équipes (SECOIA) 2026. Il sera placé sous le thème : "L’exercice coordonné : une histoire de parcours !"

Ce séminaire se déroule tous les deux ans et propose deux journées composées de temps d’échanges et d’enseignements.

- Un programme inspiré de la réalité du quotidien des équipes de soins primaires -

Cette 3ème édition ambitionne de répondre aux enjeux actuels des soins primaires grâce à :

- des ateliers interactifs et ludiques, avec des retours d’expériences concrets

- des tables rondes mêlant perspectives historiques et actualités de l’exercice coordonné, avec la présence notamment du mouvement national AVECsanté,

- des temps informels favorisant les rencontres, les échanges et la création de liens durables entre acteurs du territoire.

Le programme s’appuie sur les différents parcours de vie d’une équipe en exercice coordonné et propose une exploration des différentes étapes clés :

- la création d’un exercice coordonné,

- la structuration juridique et financière,

- l’intégration des outils numériques,

- les enjeux de cybersécurité,

- la dynamique collective et la santé participative,

- la recherche en soins primaires,

- l’innovation dans l’accompagnement des maladies chroniques,

- les parcours inter-MSP et leurs perspectives d’évolution.

Des exposants et partenaires engagés dans les soins primaires et l’exercice coordonné, viendront compléter le programme, en offrant aux participants la possibilité de partager leurs expertises sur leurs stands.

Informations pratiques :

Date : 19 et 20 juin 2026

Lieu : LUX Saint Gilles hôtel, lieu-dit L’Hermitage, 97434 SAINT-PAUL

Inscription et Programme : plus d’informations sur notre site internet.