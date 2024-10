Opération Soley i pouak : plus de 10 kilos de déchets collectés sur la plage de l'Ermitage

Ce dimanche 20 octobre, le collectif Propreunion a organisé l'opération Soley i pouak. Entre animations pour adultes, enfants et adolescents et stands de prévention sur le diabète et cancer de la peau, un nettoyage de la plage était organisé en face du camping de l'Ermitage. Au total plus de 10 kilos de déchets ont été ramassés, dont des déchets classés dangereux. Nous publions les chiffres ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Voici le bilan complet de notre opération :

- Bouteille plastique : 0,5kg

- Bouteille verre : 2,5kg

- Emballage carton : 0,5kg

- Capsules : 0,5kg

- Textiles : 2,5kg

- Déchets voués à l'enfouissement : 4kg

Total: 10,5 kg

Déchets classés dangereux :

- 3.000 mégot ( 1 mégot pollue 500 litresd'eau )

- 4 piles