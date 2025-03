Garance : à bord de son camion, Jackson et ses bénévoles sillonnent l'île pour aider les sinistrés

Depuis le passage du cyclone Garance sur La Réunion, on ne peut que constater que la solidarité de la population n'est pas une simple légende. Dans le sud, les bénévoles de l'association Kuizin'En Santé (KES) sillonnent chaque jour les routes de La Réunion pour venir en aide aux sinistrés. Depuis le début de leur mobilisation, c'est plus d'une tonne de denrées alimentaires qui ont été collectées (Photo : Jackson Selly)

Jackson Selly est le président de cette association. "Après le passage du cyclone, nous avons mis en place un réseau de collecte et de distribution de denrées alimentaires pour les familles sinistrées sur toute l'île", explique-t-il à Imaz Press.

- Plus d'une tonne de denrées alimentaires récoltée -

Grâce à sa vingtaine de bénévoles et armés de leur camion, ils ont pu récolter plus d'une tonne de denrées alimentaires.

Du riz, des pâtes, des grains, des conserves, de l'eau…des vivres collectés auprès de la population, d'entreprises solidaires ou encore grâce aux fonds personnels des bénévoles.

Jackson Selly le dit, "on peut aider les gens avec de petits dons récupérés à droite et à gauche. Certes on ne pourra pas aider tout le monde, mais avec de petites choses on peut tous aider son prochain".

- Un réseau de bénévoles solidaires -

Pour collecter et donner, Jackson Selly n'est pas seul. Il est épaulé de l'ancienne Miss Réunion, Dana Virin, marraine de son association, mais également de Désiré François du groupe Cassiya, Luidgi du groupe PLL, ou encore de Devy ("C'est moi Benji").

L'association travaille également avec d'autres groupes tels que l'association Karouppou, ou encore Kouler Lo Kèr.

Il n'y pas que les bénévoles qui sont solidaires. Les sinistrés entre eux, se partagent les colis. "Nous avons eu le cas d'une dame qui a refusé le colis car elle travaille et qui a préféré qu'on le donne à sa voisine handicapée ou encore un homme seul qui a partagé son colis", raconte Jackson Selly.

Une solidarité qui a permis à ce jour de distribuer près d'une centaine de colis alimentaire, de la zone Moulin à eau à Saint-Paul, en passant par Saint-André, Sainte-Suzanne et Saint-Benoît, particulièrement sinistrée.

Lire aussi - Après Garance : à La Réunion, la solidarité s'organise aussi en ligne

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com