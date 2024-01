Sudéau: point sur la situation de l'eau

Sudéau informe que sur ses différentes installations, un défaut d'énergie électrique empêche de redémarrer leurs pompes afin de réalimenter les différents réseaux. Ils sont actuellement en relation avec EDF pour obtenir un délai de réparation du réseau électrique. Dès que l'énergie électrique sera rétablie, il leur faudra alors réacheminer l'eau vers les différents réservoirs et remettre l'eau dans les réseaux. Nous vous partageons la suite du communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com )

Commune du Tampon:

Nous avons pu remettre en service la distribution du secteur partie comprise entre Trois Mares et la Pointe suite à la mise à disposition de la production d’eau de la Saphir. Cependant, cette production n’est pas optimale et nous ne pouvons pas garantir que la distribution d’eau se fera en continue. Des baisses de pression voire des manques d’eau se feront sentir sur ce secteur ce jour et jusqu’à nouvel ordre.

Suite au nettoyage du captage des Hirondelles hier matin, nous avons pu réalimenter les réservoirs de Bras Creux, Petit Tampon et Grand Tampon permettant ainsi la réalimentation des secteurs suivants : Petit Tampon, Bras Creux, la RD 36 partie comprise entre la route de Bérive et le village de Grand Tampon et toutes les voies adjacentes. Nos équipes interviennent sur le terrain pour procéder aux purges afin de permettre le retour de la distribution d’eau sur ces secteurs.

Le captage de Pont Du Diable a pu être débouché. Cependant, le manque d’énergie sur les réservoirs Souprayen et Piton Dugain ne permet pas de faire fonctionner nos pompes de refoulement afin de pouvoir alimenter les secteurs suivants :

- Petite Ferme

- Grande Ferme

- Notre dame de la Paix (entre la RD26 et chemin ligne murier)

- La RN3 (chemin Deurveilher les Hauts, chemin Volcan, rue du Père Favron) - la RN3 entre la route de Piton Hyacinthe et la RD3 en centre-ville

- Chemin Caféiers

- Chemin Géraniums

- Rue Philidor Techer

Nous restons tributaires de la remise en service de l’énergie électrique sur nos installations. Toutefois, dès que EDF aura remis en service, nous devrons faire remonter l’eau vers nos différents réservoirs avant que nous puissions procéder à la distribution de l’eau.

Commune de L’Entre-Deux :

L’ensemble de la commune devrait être alimenté en eau.Le remplissage des réservoirs Coteaux Secs et Bras Long sont en cours. Nous procédons aux différentes purges sur le réseau afin de permettre la distribution d’eau.

Le secteur Argamasse ne peut pas être alimenté car la qualité de la ressource ne permet pas la distribution. Ce secteur sera, à nouveau réalimenté, dès lors que la turbidité de la source Argamasse soit moins importante.

Commune de Saint-Joseph :

La commune de Saint Joseph est alimentée en partie par la source Cazala. Cette source était bouchée et nous avons pu y avoir accès hier et nous avons procédé au nettoyage de ce captage. Cette ressource a permis de remplir le réservoir Cazala et celui des Jacques permettant ainsi la distribution d’eau sur les secteurs du centre-ville et des Jacques Des poches d’air peuvent encore empêcher le retour de l’eau mais nos équipes sont sur place pour purger le réseau.

Suite à la remise en service de l’énergie électrique sur Puits Lebon, nous sommes en train de procéder aux manœuvres de vannes afin de réalimenter le secteur partie comprise entre Manapany et Briconautes. L’ensemble de ses abonnés auront de l’eau d’ici fin de soirée.

Les secteurs suivants étant alimentés par une chaine de refoulement, dépourvu d’énergie électrique, n’ont pu être réalimenté en eau :

- Grand coude

- La Plaine des Grègues

- Trovalet

- Carosse

- Cayenne

- Goyaves

- Les Bas de Jean Petit

- La Crête

- Les Lianes

- Jean Petit

- Parc à Moutons

- Vincendo

-Matouta

- Une partie de la rue Leconte Delisle

Commune de Saint-Philippe :

Nos installations de pompage et de refoulement sur les différents réservoirs alimentant la commune étant dépourvus d’électricité, nous ne pouvons pas procéder à la distribution d’eau.Des citernes ont été déployées, ce matin, sur les secteurs suivants :

-Citerne 1 A : Rond-point 86

-Citerne 1 B : Ecole du Tremblet (au niveau du parking, après l’arrêt de bus) • Citerne 2 : Cité Clos des Vacoas

-Citerne 3 : Chemin Montserin

-Citerne 4 : Cité Bois de Pommes

-Citerne 5 : Mare Longue les Hauts

-Citerne 6 : Baril les Hauts

Attention l’eau des citernes n’est pas potable, elle ne doit être utilisée que pour les besoins sanitaires et ne doit pas être consommée.

Recommandations sur la qualité de l’eau :

Sur l’ensemble du Département, et selon les recommandations de l’ARS, il est préférable de ne pas consommer l’eau du robinet pour la boisson et la préparation des aliments. Il faut préférer la consommation d’eau embouteillée ou, à défaut, de faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes.