Saint-Denis : un motard chute dans un ravin de la route de la Montagne, il a été hélitreuillé

(Actualisé) Ce mercredi 11 février 2026, un motard circulant sur la route de la Montagne a terminé sa course dans le ravin. Selon nos informations, le pilote du deux-roues aurait perdu le contrôle de sa moto lors du dernier virage en descendant vers Saint-Denis. Il a ensuite chuté de plus de 10 mètres. Blessé, le motard a été hélitreuillé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) (Photo : Police de La Réunion)