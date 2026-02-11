TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

CORRUPTION SUPPOSÉE La procureure espère "la chute de David Vital". Suivez notre direct

voir plus

Saint-Denis : un motard chute dans un ravin de la route de la Montagne, il a été hélitreuillé

  • Publié le 11 février 2026 à 11:25
Accident sur la route de la Montagne : un motard loupe le virage et termine dans le ravin, il a été hélitreuillé conscient

(Actualisé) Ce mercredi 11 février 2026, un motard circulant sur la route de la Montagne a terminé sa course dans le ravin. Selon nos informations, le pilote du deux-roues aurait perdu le contrôle de sa moto lors du dernier virage en descendant vers Saint-Denis. Il a ensuite chuté de plus de 10 mètres. Blessé, le motard a été hélitreuillé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) (Photo : Police de La Réunion)

Accidents, Faits divers, Police

guest
0 Commentaires