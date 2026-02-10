[Photos] Municipales 2026 à Bras-Panon : candidat à sa succession, Jeannick Atchapa est fier de son bilan

C'est en centre-ville de Bras-Panon que Jeannick Atchapa, maire sortant et candidat à sa réélection, a donné rendez-vous à ses militants en milieu de semaine dernière. Sous les acclamations et après quelques pas de danse le candidat a rappelé sa fierté d'être l'édile de la commune. Arguant des grandes réussites de son mandat et lançait son slogan de campagne "Bras-Panon nout fierté" (Photos : eg/www.imazpress.com)

À Bras-Panon, c'est devant près de 800 personnes et entouré de Olivier Fontaine, président de la Chambre d'agriculture, Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d'industrei (CCIR), Bernard Picardo, président de la CMA et Jean-Michel Moutama, président du syndicat CGPER que Jeannick Atchapa a lancé sa campagne.

Frédéric Vienne, ancien président de la Chambre Verte était venu lui porter son soutien.

-À Bras-Panon, Jeannick Atchapa a "maintenu le cap fixé depuis 2020 -

Le maire est revenu sur son premier mandat écoulé. "Nous avons maintenu le cap fixé depuis 2020 malgré les épreuves traversées : COVID, inflation, cyclones, sécheresse... Ce fut un mandat qui aura été très bénéfique pour la collectivité avec près de 28 millions d’euros d'investissements réalisés sur notre territoire".

Le candidat évoque également les actions faites pour améliorer le quotidien des habitants de sa commune. "Du repas livré au gramoune isolé, à l'accompagnement juridique et l'amélioration de l'habitat. Nous avons tendu la main à tous, de la naissance à l'âge avancé."

- Bras-Panon, "nout fierté" -

"Tout le temps on dit que Bras-Panon n'existe pas mais c'est faux et la mairie travaille pour que les gens qui y vivent disent leur fierté d'habiter à Bras-Panon", a-t-il dit lors de son meeting organisé le vendredi 6 février 2026, à sa permanence située en centre-ville.

Le maire est tout d'abord revenu sur son premier mandat écoulé. "Nous avons maintenu le cap fixé depuis 2020 malgré les épreuves traversées : COVID, inflation, cyclones, sécheresse... Ce fut un mandat qui aura été très bénéfique pour la collectivité avec près de 28 millions d’euros d'investissements réalisés sur notre territoire".

"Cette commune se développe humainement, économiquement, touristiquement et écologiquement" et c'est pour cela que le candidat lance une campagne "qui repose sur des valeurs de responsabilité et de solidarité".

Jeannick Atchapa se dit confiant quant au résultat des élections municipales. Face à lui, une candidate déclarée, Patricia Profil, conseillère régionale.

Jeannick Atchapa avait été élu lors du second tour des élections municipales à Bras-Panon en 2020. Alors qu'il était arrivé en deuxième position du premier tour, le candidat de la liste "Bras-Panon, ensemble et pour tous", avait remporté la triangulaire (39,11%) qui l'opposait au député Jean-Hugues Ratenon (22,96%) et au maire sortant Daniel Gonthier (37,93%).

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]