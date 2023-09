Surf : le Réunionnais Maxime Huscenot remporte le Pantin Pro

Ce week-end du 3 septembre 2023, l'élite du surf réunionnais s'est une nouvelle fois démarquée. En effet, le Réunionnais Maxime Huscenot a remporté ce dimanche en Espagne le Abanca Pantin Classi Galicia Pro. Son quatrième succès sur le circuit QS de la World Suf League (WSL).

Surfeur au Championship Tour (CT), puis redescendu sur le circuit Challengers, Maxime Huscenot a laissé parler son expérience face à Charly Quivront en finale de la compétition espagnole.

"C'est difficile de tout recommencer à zéro chaque année, j'étais sur le CT il y a six mois et je n'ai aucune idée d'où je serai le mois prochain", a déclaré Maxime Huscenot, comme le relate la Fédération française de surf. "Je suis donc venu ici pour préparer les prochains Challengers. Gagner la compétition n'est que du bonus ! Pantin est une vague vraiment difficile à surfer et j’ai beaucoup travaillé ces derniers temps pour essayer de m’améliorer dans tous types de conditions. Je suis content que ça commence à payer."

Sa victoire propulse le Français à la quatrième place du classement général européen et dans la bulle de qualification provisoire pour les Challenger Series 2024.

