Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection de joints de chaussées

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée de la Ravine de l’Hermitage, la circulation sera interdite entre le giratoire Eden et le giratoire Bruniquel la nuit du lundi 23 février de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la Route de Trou d'Eau.

Par ailleurs, à partir de la nuit du 24 février, les travaux s’effectueront sur d’autres ouvrages compris entre l’échangeur de Trou d’Eau et le giratoire Eden.

RN1 - La Possession - Travaux de réparation de garde-corps

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réparation de garde-corps, la circulation sera interdite sur le passage supérieur de l'échangeur la nuit du vendredi 20 février de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN1E et les voiries communales.

RN1 - St Louis/Etang Salé - Travaux de reprise de maçonnerie GBA

Sur la RN1 secteur du Gol à St Louis, travaux de reprise de maçonnerie sur GBA la nuit du vendredi 20 février. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.

Suite travaux les nuits du lundi 23 au jeudi 26 février inclus entre le secteur du Gol et l'échangeur des Sables.

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre la Rivière des Galets au Port et l'échanger des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage du lundi 23 au vendredi 27 février. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Leu - Travaux de réalisation de muret créoles

Sur la RN1A à St Leu, au niveau de l'ouvrage d'art Ravine des Colimaçons, travaux de réalisation de murets créoles jusqu'au mercredi 25 févier. Alternat de 7h à 15h.

RN2 - St Joseph - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux de renforcement de chaussée les nuits du lundi 23 au mercredi 25 février inclus. Alternat de 20h à 5h section comprise entre chemin Corail et rue Voltaire.

TRAVAUX A VENIR

RN1 - St Paul - Travaux de reprise d’enrobés

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de reprise d’enrobés dans le secteur de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord entre les échangeurs de Cambaie et du Sacré Cœur la nuit du lundi 23 février de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN7 depuis l’échangeur de Cambaie.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de mâts d'éclairage solaire

Sur la RN1A à St Leu centre-ville, travaux de pose de mâts d'éclairage solaire du lundi 23 au mercredi 25 février. Alternat de 7h à 15h.

RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de nettoyage sur TPC

Sur la RN1 entre la Ravine Blanche à St Pierre et l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de nettoyage sur TPC les nuits du lundi 23 au jeudi 26 février inclus. Voie de gauche neutralisée au niveau du chantier mobile de 20h à 5h. Début des travaux dans le sens Sud/Nord.

RN7 - Le Port/St Paul - Travaux de réparation de regards

Sur la RN7 entre le giratoire Boulevard de la Marine au Port et le giratoire STEP de St Paul, travaux de réparation de regards les nuits du lundi 23 au jeudi 26 février inclus. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 4h.

RN2 - St Joseph - Travaux de curage

Sur la RN2 à St Joseph, secteur Manapany, travaux de curage les nuits du lundi 23 au jeudi 26 février inclus. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre l'ouvrage Rivière Ste Suzanne et celui de Petite Rivière St Jean, travaux de dérasement les nuits du mardi 24 au jeudi 26 février inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

Nuit du vendredi 27 février avant ouvrage Chemin Lagourgue.

RN2 - St André - Travaux de pose d’un radar automatique routier

Sur la RN2 à St André, pour permettre des travaux de pose d’un radar automatique routier, la bretelle de sortie de l’échangeur Petite Bazar dans le sens Nord/Est sera fermée à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 23 au jeudi 27 février inclus.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur La Balance.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN7/RD41 - Le Port/La Possession/St Denis - « Trail des Anglais 2026 »

Sur les RN7, RN4A et RN4 au Port, sur la RN1 à La Possession et la RD41 à St Denis, manifestation sportive intitulée « Trail des Anglais 2026 » organisée par l'Association ILOP Sport. le dimanche 22 février de 5h30 à 14h. Certaines portions des différentes routes nationales seront empruntées par les coureurs, la plus grande prudence est recommandée.

RN1A - St Paul/St Leu - « Triathlon Vert Lagon »

Sur la RN1A entre le giratoire de Trou d'Eau et le carrefour giratoire Nord de St Leu, manifestation sportive intitulée « Triathlon Vert Lagon » organisée par le Club Triathlon Réunion le dimanche 22 février de 5h à 12h. La plus grande prudence est recommandée aux abords des cyclistes.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 22 février de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.