Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

- Chantier en cours -

• RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye est fermé dans le sens Nord/Sud. Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

• RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à Saint Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.

• RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d’une passerelle piétonne

Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Ravine Emanuel et Ravine Potin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2 - Bras Panon – Travaux d’aménagement des bretelles d'insertion de l'échangeur

Sur la RN2 à Bras Panon, pour permettre la suite des travaux d’aménagement de l’échangeur de Paniandy, les bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Est/Nord sont fermées à la circulation de façon permanente.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Bras Panon.

• RN2 - St Denis - Travaux de réparation d'ouvrage

Sur la RN2 St Denis, travaux de réparation de l'ouvrage canal du Chaudron de 20h à 5h la nuit du vendredi 31 mars. Fermeture de la bretelle d'insertion de l'échangeur du Chaudron dans le sens Est/Nord. Déviation par la RN2 et échangeur Stade de l'Est.

• RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l'Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2 - Ste Suzanne/Commune Carron - Travaux de sécurisationSur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens les nuits du lundi 3 au mercredi 5 avril inclus entre l'échangeur de Quartier-Français et l'échangeur de la Marine de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN2002.

• RN2002 - St Benoit - Travaux d'aménagement

Sur la RN2002 à St Benoit secteur Rivière des Roches, travaux d'aménagement jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN3 à St Benoit, secteur chemin Ceinture, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 26 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3B - St Pierre - Travaux d'aménagement de voie cyclable et de trottoir

Sur la RN3b à St Pierre, travaux d'aménagement de voie cyclable et de trottoir jusqu'au vendredi 30 juin. Chaussée rétrécie de 8h à 16h sur la rue Archambaud, entre le giratoire de Caserne et celui de la Balance.

• RN5 - Route de Cilaos/Mare Sèche - Travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Mare Sèche, travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles jusqu'au 30 juin. Alternat de 8h à 16h.

• RD63 - Ste Suzanne/Route de Bellevue - Travaux de réparations

Sur la RD63 à Ste Suzanne/Route de Bellevue entre PR0 et PR3, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

- Chantier à venir -

• RN1 - Ste Marie - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN2 à Ste Marie entre Duparc et Gillot, travaux de signalisation horizontale la nuit du jeudi 6 avril. Neutralisation de voie de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

• RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis et St Benoit, travaux de balayage mécanique dans les deux sens entre Le Chaudron et Bourbier les nuits du lundi 3 au vendredi 7 avril inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

• RN2 – Ste Rose- Travaux d’enrobés

Sur la RN2 Ste Rose, travaux d'enrobés entre chemin des Anglais et Ravine Bonin du lundi 3 au vendredi 7 avril. Circulation en mode alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2001 – Etang Salé/St Louis - Travaux de curage

Sur la RN2001 entre l'Etang Salé et St Louis, travaux de curage entre le Gol et Maniron du lundi 3 au vendredi 7 avril. Alternat de 8h30 à 16h.

• RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 2 avril de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.