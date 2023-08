Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours : -

RN1001 - Le Port - Travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de deux abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN1 – Saint-Denis/Le Port - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre la sortie Ouest de Saint-Denis et l'échangeur du Sacré Coeur au Port, et sur la RN6 Boulevard U2, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 11 août. Voie neutralisée de 19h30 à 5h selon les besoins du chantier mobile.

RN102 - Sainte-Marie - Travaux de modernisation

Sur la RN102 à Sainte-Marie secteur Rivière des Pluies, travaux de modernisation jusqu'au 23 décembre. Alternat permanent dans le secteur.

RN3 - Saint-Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à Saint-Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RN3 - Le Tampon - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30 et chaussée rétrécie.

RD12 - Saint-Leu/Route des Colimaçons - Travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RD12 Route des Colimaçons à Saint-Leu, travaux de mise en oeuvre d'enrobés entre PR4 et PR5+500 les nuits jusqu'au jeudi 17 août inclus. Alternat de 20h à 5h et vitesse limitée à 30km/h.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'élargissement du Pont Bananes

Sur la RD16 aux Avirons/Route du Tévelave, travaux d'élargissement du Pont Bananes jusqu'au 14 février 2024. Circulation interdite dans les deux sens, Déviation par les voiries communales.

RD21 - Saint-Louis/Pente Nicole - Travaux essais de câbles électriques

Sur la RD21 à Saint-Louis/Pente Nicole, travaux d'essais de câbles électriques jusqu'au vendredi 18 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

-Chantiers à venir : -

RN1 - Saint-Leu/St Pierre - Travaux de mise en œuvre de peinture routière

Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons à Saint-Leu et Saint-Pierre, travaux de mise en oeuvre de peinture routière les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 août. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - Saint-Pierre - Travaux de grenaillage sur marquage

Sur la RN1 à Saint-Pierre Pierrefonds, travaux de grenaillage sur marquage la nuit du jeudi 17 août. Chaussée réduite sur la bretelle de sortie de 20h30 à 5h.

RN2 - Saint-André - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Saint-André secteur La Balance, travaux de reprise d'enrobés la nuit du jeudi 17 août. Route fermée entre l'échangeur de la Balance et celui de Salazie dans le sens Nord/Est de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les RD47 et RD48 puis bretelle d'insertion Salazie.

- Évènements (hors chantiers) :-

Etoile de l’Océan Indien

Sur les communes de Saint-Paul, Bras Panon, St Benoit, Ste Rose, St Phillipe, Le Port, La Possession, St Leu, Les Avirons et l'Etang Salé, la manifestation sportive intitulée Etoile de l’océan Indien se déroulera du jeudi 10 au dimanche 13 août selon la programmation suivante :

- Samedi 12 août à 12h45 à la Possession, départ Mairie, arrivée Dos d’Ane ;

- Dimanche 13 août à 8h, du giratoire Rotary à l’Etang Salé au giratoire RD11 à St Leu.

La plus grande prudence est demandée aux usagers à l’approche des cyclistes et des signaleurs, sur les axes routiers et aux intersections.

RN1/RN2 - Saint-Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à Saint-Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 13 août de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les Rues de Nice et Labourdonnais.

RN2 - Saint-Rose - Messe du 15 août 2023

Sur la RN2 à Piton Ste Rose, à l'occasion de la Messe du 15 août, la route sera fermée dans les deux sens entre l'intersection avec le Chemin du Jardin et la Ravine Lacroix le mardi 15 août de 7h à 18h.

Il est demandé aux usagers de ne pas se garer le long de la RN2 et de bien respecter la signalisation mise en place.

RN1 Saint-Pierre - Manifestation religieuse

Sur la RN1 à Saint Pierre, pour permettre le bon déroulement d'une procession religieuse intitulée "fête Karly", la bretelle de sortie vers le centre-ville de Saint Louis dans le sens Sud/Nord sera fermée à la circulation le dimanche 13 août, de 7h à 15h.

Une déviation sera mise en place par l'échangeur de Bel Air.

Saint-Pierre/ Saint-Louis/Cilaos - Cyclocivis

La manifestation sportive Cyclocivis se déroulera le mardi 15 août sur le territoire des communes de Saint-Pierre Saint-Louis et Cilaos. La plus grande prudence est recommandée a l'approche des cyclistes, notamment sur la RN5 Route de Cilaos, particulièrement lors du passage du peloton sur les ouvrages à voie unique et sur les secteurs de faible largeur.