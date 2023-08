Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours : -

RN1001 - Le Port - Travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN1A- Saint-Paul - Travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint-Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye est fermé à la circulation dans le sens Nord/Sud jusqu’à fin octobre. Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé est mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN102 – Sainte-Marie - Travaux de modernisation

Sur la RN102 à Sainte-Marie secteur Rivière des Pluies, travaux de modernisation jusqu'au 23 décembre. Alternat permanent dans le secteur.

RN2 - Saint-André - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Saint-André secteur La Balance, travaux de reprise d'enrobés la nuit du jeudi 25 août. Circulation basculée en mode bidirectionnelle sur les voies de la chaussée côté montagne entre l'échangeur de Salazie et celui de Petit Bazar de 20h à 5h. Par ailleurs, les bretelles d'insertion des échangeur La Cressonnière, la Balance et Lagourgue dans le sens Est/Nord seront également fermées à la circulation.

RN2- Sainte-Suzanne - Travaux de sondage

Sur la RN2 à Ste Suzanne, travaux de réalisation de sondage la nuit du vendredi 18 août. Voie de gauche puis voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est, de 20h à 5h, entre l'échangeur de Franche Terre et celui de l'échangeur Nord.

RN3 - Saint- Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à Saint- Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RN3 - Le Tampon - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30 et chaussée rétrécie.

RD63 - Sainte-Suzanne/Route de Bellevue - Travaux de réparations

Sur la RD63 à Sainte-Suzanne/Route de Bellevue entre PR0 et PR3, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

- Chantiers à venir : -

RN1 – Saint-Paul/Saint-Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1, entre l'échangeur de l'Eperon à Saint-Paul, et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 21 au vendredi 25 août inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 19h à 5h.

RN1 - Etang Salé/Saint-Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, travaux de balayage de la BAU les nuits du lundi 21 au jeudi 24 août inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1- Saint-Leu - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à Saint-Leu, secteur Ravine des Poux, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mardi 22 août. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1A -Trois Bassins - Travaux de tranchées

Sur la RN1A à Trois Bassins Ravine Souris Chaude, travaux de tranchées du lundi 21 août au vendredi 1er septembre. Alternat de 8h30 à 15h.

RN2 - Saint-Denis/Saint-Benoît - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à Saint-Denis, et celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi du lundi 21 au jeudi 24 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 4h, dans un sens ou dans l'autre.

RN2 – Sainte-Marie - Travaux de diagnostic sur OA Rivière des pluies

Sur la RN2 à Sainte-Marie, travaux de diagnostic sur l'ouvrage d'art Rivière des Pluies la nuit du mardi 22 août de 20h à 5h. En première partie de nuit, voie de gauche puis voie de droite neutralisée sens Est/Nord, suivi du même procédé dans le sens Nord/Est dans un deuxième temps.

RN2 – Saint-Joseph - Travaux de reprise de l’étanchéité de la couche de roulement et de marquage

Sur la RN2 à Saint-Joseph, pour permettre des travaux de reprise de l’étanchéité et de marquage sur l’ouvrage Ravine Vincendo, des restrictions seront à prévoir au droit de l’ouvrage selon le programme suivant :

- Les nuits des lundi 21, mardi 22 et vendredi 25 août, circulation alternée de 20h à 5h assortie de coupures n'excédant pas 15 minutes ;

- Les nuits des mercredi 23 et jeudi 24 août, fermeture complète de l'ouvrage de 21h à 5h.

Une déviation sera mise en place par les RD34 Route de la Crète, et RD37 Route Jacques Payet (secteur Matouta).

RN2 - Bras Panon - Travaux de diagnostic sur OA Rivière des roches

Sur la RN2 à Bras Panon, travaux de diagnostic sur l'ouvrage d'art Rivière des roches la nuit du mardi 22 août de 20h à 5h. En première partie de nuit, voie de gauche puis voie de droite neutralisée sens Est/Nord, suivi du même procédé dans le sens Nord/Est dans un deuxième temps.

-Evènements (hors chantiers) :-

RN1/RN2 Saint-Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à Saint-Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 20 août 2023 de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les Rues de Nice et Labourdonnais.