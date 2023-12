Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 ( Photo : rb/www.imazpress.com)

… Chantiers en cours

RN102 - Ste Marie - Travaux de modernisation



Sur la RN102 à Ste Marie secteur Rivière des Pluies, travaux de modernisation les nuits du mardi 28 au jeudi 30 novembre inclus. Route fermée entre giratoire Gillot et intersection carrefour RD45 de 20h à 5h. Déviation par RN6 Boulevard Sud.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton



Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la voirie communale. Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise



Sur la RN5 route de Cilaos de la rampe de Pavillon à l'entrée du tunnel de Peter Both, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre de 7h à 15h. Vitesse limitée à 30km/h et micro coupures n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier.

• Chantiers à venir

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de mise en sécurité DBA accidenté



Sur la RN2 à Ste Suzanne, de la montée de Bel Air à la Ravine des Chèvres, travaux de mise en sécurité DBA accidenté la nuit du lundi 18 décembre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage



Sur la RN2 à St Denis, de l'échangeur du Chaudron au cimetière de l'Est, travaux de marquage la nuit du jeudi 21 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

• Evénements (hors chantiers) :

RN2 - St Denis - fermeture du Barachois "festivités du 20 désamb"



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement des festivités du 20 désamb, le Barachois sera fermé de 18h à 3h du matin le mercredi 20 décembre.

RN2 - St Denis - fermeture dominicale du Barachois



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 17 décembre de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2002 - Ste Suzanne - Manifestation Relais des Marrons 28 ème édition



Une course pédestre intitulée le Relais des Marrons se déroulera le mercredi 20 décembre sur le territoire de la commune de Ste Suzanne. Le départ est prévu à 9h à la mairie de Ste Suzanne pour une arrivée à la Stèle Edmond Albius (Bellevue) course de 21km au total. RN 2002 concernée et attention particulière demandé aux usagers aux carrefours chemin commune Bègue et échangeur la Marine.