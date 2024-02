Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo rb/ www.imazpress.com)

RN1A -St Leu/ Etang Salé- Travaux de réfection de joints de chaussée et des enrobés

Sur la RN1A à St Leu et à l'Etang Salé, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée et des enrobés, la circulation sera interdite toute la semaine entre le lieu-dit Ravine des Sables et la Ravine Ruisseau les nuits du lundi 12 au vendredi 16 février, de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN1.L’accès des riverains au village de Bois Blanc sera possible du côté de l’Etang Salé.

RN2 - St Joseph - Travaux préparatoires avant réfection des enrobés

Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant réfection des enrobés les nuits jusqu'au vendredi 23 février. Circulation interdite du pont de la Rivière des Remparts à la rue des Jacques de 20h à 5h. Déviations par les voiries communales.

RD41 St Denis - Travaux de création de giratoire

Sur la RD41 Route de la Montagne à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de création d’un giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41, la route sera de nouveau fermée à la circulation dans les deux sens, de façon permanente dans le secteur de la Redoute à partir du lundi 12 février dans la matinée.

Ces travaux sont prévus pour une durée estimée à 6 semaines.Il vous est demandé de respecter la signalisation et les déviations qui seront mises sur place.

Chantiers à venir :

RN1 - St Louis/St Leu - Travaux de balayage et nettoyage en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur du Gol à St Louis et celui du Portail à à St Leu, travaux de balayage et de nettoyage en TPC les nuits du lundi 12 au mercredi 14 fevrier. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier mobile.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de fauchage

Sur la RN1 De St Paul de l'échangeur Barrage à St Leu échangeur des Colimaçons, travaux de fauchage manuel ou mécanique du lundi 12 au vendredi 16 février inclus. Neutralisation de la BAU suivant l'avancement des travaux de 7h00 à 15h30. (sous réserve de conditions climatiques)

RN1 - St Denis - Travaux de curage

Sur la RN1 à St Denis/route du Littoral, travaux de curage du lundi 12 jusqu'au vendredi 16 février 2024. Neutralisation de la BAU et la voie lente au droit du chantier de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à L’Etang Salé, échangeur les Sables et à St Leu, entre les PR 50 et 51 sur la route, travaux de réparation de glissières la nuit du mardi 13 février. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'espaces vert

Sur la RN2 à Ste Marie entre l'échangeur de Gillot et l'échangeur de la Ravine des Chèvres, travaux d'espaces vert du lundi 12 au vendredi 16 février inclus. BAU neutralisée suivant l'avancement du chantier de 7h30 à 15h dans un sens ou dans l'autre

RN2 - Ste Marie - Travaux de curage

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de curage la nuit du vendredi 9 février de 20h à 5h. Voie de droite neutralisée sens Est/Nord secteur le Verger puis anneau intérieur du giratoire de Duparc neutralisé.

RN2 - St Denis/St Benoît - Travaux de balayage

Sur la RN2, de St Denis, échangeur du Chaudron à St Benoît, échangeur de Bourbier, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 12 jusqu'au jeudi 15 février inclus. Neutralisation d'une voie selon les besoins des travaux de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 11 février de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.