Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous.

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Cambaie et OA Etang St Paul, les nuits du lundi 22 au jeudi 25 avril inclus dans le sens Nord/Sud de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN7 puis RD2/RD4.Par ailleurs, dans le sens Sud/Nord, la voie de gauche sera neutralisée dans le même secteur.

RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de joints de chaussée sur ouvrage d’art

Sur la RN1 à St Pierre, suite des travaux de réparation de joints de chaussée de l'ouvrage d'art de la Ravine des Cabris les nuits du lundi 22 et mardi 23 avril inclus. Route fermée à la circulation dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h entre l'échangeur ZI3 et celui de Pierrefonds. Déviation par la bretelle de sortie ZI3.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre St Denis et Sacré Cœur, sur la RN6 secteur Montée U2 et sur la RN7 entre le giratoire les Danseuses et l’échangeur de Cambaie, travaux de nettoyage divers les nuits jusqu’au vendredi 26 avril. Neutralisation de voies de 19h30 à 5h.

RN1A - St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

** Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente jusqu'au courant du mois de juin. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.

** Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable au niveau de la bretelle de sortie de Boucan Canot, la route sera fermée à la circulation entre le Cimetière Marin de Saint Paul et l’échangeur de Grand Fond dans les deux sens la nuit du lundi 22 avril de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN1/Route des Tamarins et la RD10.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'en fin d'année. Alternat par feux tricolore de chantier ou par piquet K10 selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de réparation sous chaussée

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Ravine Sèche, travaux de réparation sous chaussée jusqu'au vendredi 26 avril. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau

Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

RD13 - St Leu/Rte de Bras Mouton - Travaux de sécurisation de falaise et pose de filets de protection

Sur la RD13 à St Leu/Rte de Bras Mouton, travaux de sécurisation de falaise et pose de filets de protection. Circulation alternée de 6h à 16h.

RD29 - La Petite Ile/Rte Ravine des Cafres - Travaux d'ouverture de chambre, tirage et raccordement

Sur la RD 29 La Petite Ile/Route Ravine des Cafres, travaux d'ouverture de chambre, tirage et raccordement. Circulation alternée de 08h à 16h jusqu'au vendredi 10 mai.

RD43 - St Denis/Rte de St François - Travaux de mise en place d'un support

Sur la RD43 à St Denis/Rte de St François, travaux de mise en place d'un support. Circulation alternée de 7h30 à 16h jusqu'au 10 mai.

Chantiers à venir :

RN1 Route du Littoral - Travaux de reprise des enrobés

Sur la RN1 route du Littoral, travaux d'enrobés entre la Possession et la Grande Chaloupe les nuits des lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril. Route basculée sur les voies côté mer en mode bidirectionnel de 20h à 5h.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à St Leu entre centre-ville, suite des travaux d'assainissement du lundi 22 au jeudi 26 avril de 6h30 à 15h30. Restrictions à prévoir comme suit :

Circulation interdite entre la Rue La Croix et la Rue des Capucins ;

Circulation interdite sur la Rue Saint Michel

Circulation alternée à l'entrée Nord du centre-ville de la ravine Fontaine à Chemin Surprise

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage

Sur la RN1 à St Paul, de la Route Digue au Viaduc du Bernica, travaux de fauchage les nuits du lundi 22 avril au jeudi 25 avril inclus. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang-Salé - Travaux de fauchage

Sur la RN1 entre St Leu, échangeur Portail et l'échangeur de L’Étang-Salé, travaux de fauchage manuel en accotement du lundi 22 au vendredi 26 avril.

Neutralisation de la BAU au niveau du chantier mobile dans le sens Nord/Sud de 7h30 à 15h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu, entre la Ravine du Cap et échangeur de Stella, travaux de réparation de glissières en TPC la nuit du mercredi 24 avril.

Neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens de 20h30 à 5h.

RN2 - St André/St Benoit - Travaux nettoyage fil d'eau

Sur la RN2 de St André, Rivière du Mat à St Benoit, Bourbier, sens N/E, travaux nettoyage fil d'eau les nuits du 22 au 25 avril inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de Ste Marie, Gillot à Ste Suzanne, Bel Air, travaux de balayage mécanique la nuit du 25 avril. Voie de droite ou VRTC neutralisées de 20h à 5h selon les besoins du chantier mobile.

RN2 - St André - Travaux d’élagage

Sur la RN2 à St André, de Petit Bazar à la Rivière du Mat, sens N/E, travaux de lamier la nuit du mardi 23 avril. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h

RN2 - Ste Suzanne/St Benoit - Travaux espace vert

Sur la RN2 de Ste Suzanne, Bel Air à St Benoit, Bourbier, travaux espace vert les nuits des mercredi 24 et jeudi 25 avril. Voies neutralisées selon les besoins du chantier mobile de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux d’élagage

Sur la RN3 au Tampon, giratoire des Azalées à St Pierre, échangeur Mon Caprice, travaux d’élagage du lundi 22 au jeudi 25 avril inclus. Neutralisation voie de droite de 20h à 5h sens descendant.

RN2 Petite Ile - Travaux de curage

Sur la RN2 à Petite Ile, travaux de curage les nuits du mardi 23 au vendredi 26 avril inclus. Alternat de 20h à 5h entre Verger Hémery et l'échangeur Anse les Bas.

Evènements (hors chantiers) :

RD17E - Etang Salé - Cirk Pei

A L'Etang-Salé, Chemin Village, la manifestation culturel Festival Cirk Péi se tiendra du vendredi 19 au dimanche 21 avril. Circulation interdite dans le sens montant de L'Etang-Salé les Bains vers L'Etang-Salé les Hauts comme suit :

- le 19/04 de 16h à 1h,

- le 20/04 de 8h à 1h,

-le 21/04 de 8h à 21h.

RN1A - St Leu « Jour de l’An Tamoul » St Leu

Dans le cadre de la manifestation intitulé "Jour de l'An Tamoul" il y a lieu de règlementer temporairement, la circulation sur le centre-ville de Saint Leu.

Dans le cadre du défilé le dimanche 21 avril de 15h à 19h la circulation sera interdite :

- Sur la rue de la Compagnie des Indes, portion comprise entre la rue Waldeck Rousseau et la place du Monument aux Morts

- Sur la portion de route entre la place du Monument aux Morts et l’avenue de Châteauvieux

- Sur la rue du Général Lambert, portion comprise entre l’avenue de Châteauvieux et le rond-point Nord.

Dans le cadre du Holi (sur le parvis de la mairie) le 21 avril de 17h30 à 19h, la circulation sera interdite :

- Sur la rue du Général Lambert entre le rond-point nord et la rue de la Marine

- Sur la rue du Waldeck Rousseau

RN1/RN2 - St Denis - Ô Barachois

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation Ô Barachois, le Barachois sera fermé à la circulation dans les deux sens le dimanche 21 avril de 14h à 20h. Déviations par les rues de Nice et Labourdonnais. Pour les usagers en transit par le chef-lieu la RN6 boulevard Sud est vivement conseillée.