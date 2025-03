Trafic de stupéfiants : un réseau démantelé, six personnes interpellées à Saint-Pierre

Ce lundi 17 et ce mardi 18 mars 2025, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de La Réunion enquêtaient sur un trafic de stupéfiants sur le secteur de Saint-Pierre. Les investigations menées sous l'autorité du parquet ont permis d'identifier plusieurs individus et de matérialiser de nombreuses transactions, principalement de la drogue de synthèse B13 ou du "Dou". Conjointement avec l'Ofast (office anti-stupéfiants) de Marseille, six personnes de 18 à 54 ans ont été interpellées dans le département et une sur Marseille (Photo : rb/www.imazpress.com)

Selon les forces de l'ordre, ces sept personnes ont été arrêtées avec l'appui du RAID et de la brigade cynophile de la police.

"Les perquisitions ont permis de saisir de cannabis, des buvards de LSD, de la poudre blanche pouvant être du B13, la somme de 3.500 euros, ainsi que quatre armes à feu et des munitions" détaille la police de La Réunion sur ses réseaux sociaux.

- Les gardes à vue se poursuivent -

À ce jour, "les auditions se poursuivent, les gardes à vue pouvant être prolongées par le juge des libertés et de la détention jusqu’à une durée totale de 96 heures", précise Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre.

"Une décision sur les orientations pénales des mis en cause dans ce dossier sera prise à la fin de l’enquête et au plus tard vendredi matin", ajoute-t-il.

