Transidentité, muguet, 1er mai, Salon de la Maison et Air Austral

• Lundi 29 avril - Transidentité : la crainte d’une polémique frénétique et insultante

Alors que les débats s'enchaînent dans les médias nationaux sur la transidentité, les personnes concernées sont de plus en plus inquiètes pour leurs droits. Sur les plateaux et chez certains politiciens s'enchaînent les approximations et fausses informations autour de la transidentité, mais aussi les attaques directes contre les droits des personnes transgenres. Parmi ces attaques, on retrouve des poncifs qui étaient utilisés il y a une dizaine lors des débats sur la loi du mariage pour tous. Une période qui avait été extrêmement violente pour la communauté LGBTQIA+, qui craint aujourd'hui que l'histoire ne se répète.

• Mardi 30 avril - Le muguet est un brin absent à cause de la pluie et de la fraîcheur dans l'Hexagone

Ce mercredi sera le 1er mai, jour de fête du travail et surtout jour où l'on s'offre un brin de muguet. Et comme le disait si bien Georges Brassens, "Premier mai ce n'est pas gai"… surtout s'il n'y a que très peu de muguet. Pluies, fraîcheur dans l'Hexagone… - principal fournisseur pour La Réunion - cette année, les clochettes manquent à l'appel. À ceux et celles qui chercheront donc à se procurer la fleur porte-bonheur, il faudra se lever très tôt, car la mission s'avère compliquée.

• Mercredi 1er mai - 1er mai : défilé et pique-nique pour "la paix et les progrès sociaux"

Qui dit 1er mai dit manifestation traditionnelle de l'intersyndicale. La CGTR, FO, la FSU, le SAIPER, l'Unsa, Solidaires et l'Union étudiante 974 appellent la population à descendre dans les rues de Saint-Denis, pour une manifestation placée sous le signe de la paix. À l'inverse, la CFDT a décidé de faire cavalier seul, renouant avec son traditionnel pique-nique à Saint-André au parc du Colosse.

• Jeudi 2 mai - La kaz du futur se dévoile au Salon de la Maison

Depuis le samedi 27 avril 2024, la 35ème édition du Salon de la Maison a ouvert ses portes à la Nordev à Saint-Denis. Dans l'esprit des visiteurs et des exposants, une question : à quoi ressemblera l'habitat de demain à La Réunion ? Il ne suffit pas d'un coup de peinture pour que notre maison soit plus écolo. Le logement de demain veut s'adapter au changement climatique. Plus écologique, économique mais également technologique… voici à quoi pourrait ressembler la maison parfaite.

• Vendredi 3 mai - Air Austral : des négociations pour mettre fin aux turbulences

Depuis lundi 29 avril 2024, dirigeants, actionnaires et syndicats de la compagnie aérienne Air Austral sont autour de la table de la préfecture pour évoquer le plan de restructuration. Tous sont d'accord sur des efforts à faire pour sauver la compagnie péi, à condition que personne n'y perde au change. Alors que le plan prévoit une baisse de 10% des salaires, les syndicats demandent un accord "gagnant-gagnant". Un accord pour l'heure toujours pas trouvé et signé… alors que l'avenir de la compagnie est en jeu. Un préavis de grève a été déposé du 10 au 15 mai.