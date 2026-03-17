Traumatismes de la main : un an après son ouverture, l’Unité de la Clinique Les Orchidées dresse un premier bilan

Un an après son ouverture en mars 2025, l’Unité de Chirurgie de la Main (UCM) de la Clinique Les Orchidées, établissement du Groupe de Santé Clinifutur, dresse un premier bilan d’activité et s’inscrit dans l’organisation des soins en traumatologie de la main à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Groupe Clinifutur)

Créée pour proposer une réponse spécialisée et rapide aux traumatismes de la main et du poignet, l’Unité de Chirurgie de la Main s’inscrit dans une logique de santé publique : améliorer les délais d’évaluation, limiter les risques de séquelles fonctionnelles et contribuer à désengorger les services d’urgences généralistes.

- Un enjeu majeur : ne pas banaliser un traumatisme de la main -

Toute plaie ou fracture de la main doit être considérée comme potentiellement grave jusqu’à preuve du contraire. Une évaluation spécialisée précoce est déterminante pour préserver la fonction et éviter des complications.

Dans un contexte où les services d’urgences sont fortement sollicités, la mise en place d’une filière dédiée permet :

• Une orientation rapide via les Soins Non Programmés,

• Une évaluation par des médecins urgentistes traumatologues,

• Un accès direct à l’équipe des chirurgiens de la main,

• Des créneaux opératoires dédiés à la chirurgie de la main.

Cette organisation favorise un parcours fluide et coordonné, en lien avec les professionnels de santé de ville.

- Bilan des 12 premiers mois d’activité (mars 2025 – mars 2026) -

Depuis son ouverture, l’Unité de Chirurgie de la Main a permis :

• 700 interventions chirurgicales réalisées

• 90 % des patients adressés directement par les médecins de ville ou centres de soins

• 100 % des patients opérés pris en charge sans dépassement d’honoraires

• Une prise en charge majoritairement réalisée en chirurgie ambulatoire

Ces premiers résultats illustrent l’intérêt d’une organisation structurée et coordonnée au service des Réunionnais.

Accessible sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h, l’Unité de Chirurgie de la Main fonctionne en articulation étroite avec :

• Les Soins Non Programmés de la Clinique Les Orchidées,

• Les médecins généralistes,

• Les professionnels de santé libéraux (avis spécialisés via Omnidoc),

• Les structures hospitalières lorsque cela est nécessaire.

Cette coordination favorise un parcours patient fluide et sécurisé, en lien avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire. L’un des praticiens de l’Unité souligne :

"En un an, l’unité de chirurgie de la main s’impose progressivement comme une évidence territoriale. Les patients arrivent déjà des quatre coins de l’île, preuve qu’il existait un besoin réel de prise en charge spécialisée des blessures de la main à La Réunion. Aujourd’hui, ces patients peuvent être pris en charge rapidement sur leur territoire. Alon donn la main", déclare le Dr Mathieu Girard, Chirurgien Orthopédiste – Chirurgien de la main

Au-delà de son anniversaire, l’Unité de Chirurgie de la Main s’inscrit dans le développement progressif d’une offre de soins spécialisée de proximité et contribue à une prise en charge structurée des traumatismes de la main à La Réunion.