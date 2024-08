Pour Matante Rosina, ce vendredi 9 août 2024 est très calme avec un ciel dégagé et une belle luminosité en matinée. L'après-midi, quelques nuages se forment le long des pentes, mais ne donnent pas de précipitations. Quelques débordements peuvent apporter 2 ou 3 gouttes sur l'ouest, le nord-ouest, et la plaine des palmistes. Le soleil continue de briller sur les littoraux nord et sud de l'île. (photo rb/www.imazpress.com)