Parc National : un concours photo sur l'environnement nocturne de La Réunion

Le Parc national de La Réunion organise un concours photo gratuit et accessible à tous, sur le thème des "Environnements nocturnes de La Réunion". La participation est ouverte dès ce lundi 18 décembre 2023. Elle est libre, gratuite, ouverte à tous à partir de 12 ans, amateurs et professionnels, munis d’appareils photo ou de smartphones. La date limite des envois est fixée au 18 février 2024 à minuit (Photo Coucher de soleil photo RB imazpress )

Le Parc national entend ainsi sensibiliser à la diversité et à la fragilité des environnements nocturnes de La Réunion, susciter l’envie d’aller à leur rencontre et de les préserver.

Cinq catégories de photos ont été retenues :

- Paysages de nuit en lumière naturelle



Dans cette catégorie, sont attendues des photographies qui illustrent la beauté de la nuit grâce aux sources de lumière naturelle (ex : Lune, étoiles etc.) et qui mettent en valeur des paysages nocturnes. La lumièrecaptée doit être naturelle, directe ou indirecte (reflets, etc.).

- Paysages de nuit avec lumière artificielle



Dans cette catégorie sont attendues des photographies qui illustrent la fragilité de la nuit au regard de l’éclairage artificiel qui la perturbe. Les photographies de cette catégorie doivent donc permettre de montrer la dégradation de la qualité des environnements nocturnes causée par la présence de lumière artificielle. L’esthétisme de la lumière artificielle nocturne n’est pas attendu. La lumière dominante doit être artificielle, directe ou indirecte (ex : ville, route, etc.).

- La nuit près de chez soi



Dans cette catégorie, sont attendues des photographies d’environnements nocturnes de son quartier ou autour de son habitation, peu importe son lieu de vie. Ainsi, des scènes de vie nocturnes sont ici attendues. L’objectif de cette catégorie est d’illustrer l’environnement nocturne immédiat de son habitation, de son quartier, que l’on soit en ville ou en milieu rural, dans les Bas ou les Hauts de La Réunion

- Animaux insomniaques



L’objectif de cette catégorie est d’illustrer la faune (insectes, mammifères, oiseaux, etc.) qui s’éveille durant la nuit. Le ou les sujets peuvent être présents à un lieu donné, de manière naturelle ou de manière artificielle du fait de l’éclairage artificiel nocturne (oiseaux, chauves-souris, etc.)

- Smartphone



L’objectif de cette catégorie est d’illustrer les environnements nocturnes à l’aide d’un smartphone. Le sujet des photographies proposées doit correspondre à l’une des catégories précitées.

