Un jeudi rayonnant

Quelle journée magnifique pour se mettre dehors ce jeudi 24 août 2023. Matante Rosina observe les rayons de soleil traverser sa boule de cristal e se rend compte qu'après une nuit plutôt tranquille dans l'Ouest, mais un peu plus arrosée du côté de l'Est, on se prépare à passer une belle journée avec une atmosphère bien moins humide que hier. Dans l'après-midi, quelques nuages se pointent mais sans conséquence. Même dans les Hauts, le soleil fait son show. les températures quant à elles sont plus élevées que d'habitude. (photo sly/www.imazpress.com)