Une journée ensoleillée

Matante Rosina assise sur sa chaise longue avec son chat Miyu sur ses genoux observe le ciel ce mercredi 31 mai 2023 et se dit que la journée va plutôt être bien ensoleillée. Quelques nuages devraient s'inviter dans les hauts du Nord et du Nord-Ouest de l'île, mais resteront accrochés sur les pentes sans déborder sur le littoral qui va conserver de belles périodes ensoleillées. L'alizé va désormais faire partie de notre quotidien pendant cette période hivernale et il est beaucoup plus présent sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre. (photo rb/www.imazpress.com)