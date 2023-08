Saint-Benoît : distribution de colis alimentaires et vestimentaires

Ce mercredi 23 août 2023 de 9h à 15h, la ville de Saint-Benoît accueille sur le parvis de sa mairie, la première édition de la Journée de la solidarité. Organisée par le Centre communal d’action sociale de Saint-Benoît en partenariat avec la ville, cette manifestation a pour but "d'accompagner les personnes en situation de précarité mais également de mettre en avant le travail indispensable des associations et de leurs bénévoles" a indiqué Patrice Selly maire de Saint-Benoît. Au cours de cette journée une distribution de colis alimentaires et vestimentaires aura lieu. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: CCAS)

Selon l’Insee, 44% de la population bénédictine vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour remédier aux situations de précarité ou de grande difficulté sociale, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Benoît propose un ensemble de prestations. « En 2022, le CCAS a accordé 1 218 aides sociales et 240 aides alimentaires. Cette année, la structure a reçu une subvention de 1,3M€ pour renforcer la politique sociale sur le territoire », rappelle Patrice Selly.

Cette journée de la solidarité, mise en place pour la première fois, permettra d'accompagner les personnes en situation de précarité mais également de « mettre en avant le travail indispensable des associations et de leurs bénévoles », poursuit le maire.

Ce mercredi, des partenaires publics et privés (Caisse d’allocations familiales, Conseil départemental, CGSS, GIP SAP Sak i aid, Point justice, France services, AREP, Point conseil budget, MJC, Pass, Épi est, A.D.S.L, Adbess, Redonnons un sourire, Cœur social) seront présents pour informer, orienter et sensibiliser le grand public aux thèmes de la précarité, de l’accès aux droits et aux soins ainsi qu’à l’accompagnement dans leurs démarches du quotidien.

Une distribution de colis alimentaires et vestimentaires, de kits d’hygiène et de repas aura lieu sur place grâce à la participation de nombreuses associations humanitaires et d’entraide (Croix rouge, Tiembo ensamb, Insayat, Secours catholique, AECP…). Des coiffeurs solidaires (DNJ Coiff, Un autre regard, Koulèr lo Ker) proposeront également des coupes de cheveux gratuites aux plus démunis.

Pour prétendre à toutes ces aides, les bénéficiaires devront se procurer un bon délivré par le CCAS de Saint-Benoît, sous certaines conditions. Plus d’informations au 0262 50 88 24.