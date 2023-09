Au tribubal et à l'université : une nuit pour le droit

La Nuit du Droit revient cette année pour une 6ème édition au niveau national et pour sa 5ème édition à La Réunion. "Cette manifestation a pour objectif de faire mieux connaître le droit, ses principes, ses métiers et les institutions qui les incarnent à travers des événements aptes à sensibiliser tous les publics" indique l'Université de La Réunion. La manifestation aura lieu le merredi 4 octobre 2023 au Tribunal Judiciaire de Saint-Denis et à l’Université (Photo Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion photo RB imazpress)

La Nuit du Droit : pour apprendre, s’informer découvrir, s’étonner, admirer et peutêtre faire naître des vocations ! Cette année encore, La Réunion se mobilise afin de participer a cet événement national.

Forte des précédentes éditions qui ont connu un très beau succès auprès des professionnels du droit, des étudiants et du grand public, La Réunion souhaite faire de cette manifestation une occasion d’échanges et de révélation de talents et de vocations.

Cette manifestation se déroulera le mercredi 4 octobre, en matinée au Tribunal Judiciaire de Saint-Denis et en après-midi à l’Université

L’organisation de cet éve nement est le fruit de la collaboration de différents partenaires :

- l’Université de La Réunion (Faculté de Droit et d’Economie, CRJ, LCF) ;

- la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, les Tribunaux Judiciaires de Saint-Denis

et de Saint-Pierre et le Conseil départemental pour l’Acce s au Droit de La Réunion ;

- les barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre de La Réunion ;

- la police et la gendarmerie ;

- les Directions départementales de l’administration pénitentiaire et de la protection

judiciaire de la jeunesse ;

- la Chambre régionale des comptes ;

- les Chambres départementales des notaires et des commissaires de justice ;

- la Justice restaurative.

Pour animer cette édition 2023, plusieurs moments forts sont organisés :

Matinée au sein du Tribunal de Saint-Denis :

8h : accueil par les chefs de juridiction

8h30 - 10h30 : ateliers Scène de crime (thématique : violences intrafamiliales)

11h -13h – Projection du film consacré à la Justice restaurative - Je verrai toujours

vos visages de Jeanne HERRY- suivi d’un débat



Toute la matinée, dans la salle des pas perdus du Tribunal de Saint-Denis, de nombreux stands métiers permettront au public de recevoir les informations pertinentes sur les professions du droit et de la justice.

Pilote : CDAD de La Réunion

Public visé : tout public intéressé

Après-midi : amphithéâtre bioclimatique Mou]ia, Université