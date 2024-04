Une première édition réussie pour le Festival international du film de l’océan Indien

La première édition du Festival International du Film de l’Océan Indien (FIFOI) s’est tenue du 8 au 12 avril 2024. A l’initiative de France Télévisions et porté à La Réunion par l’association Hors Champs Réunion, cette édition inaugurale a réuni plus d’un millier de spectateurs et professionnels du secteur. 16 films ont été présentés, dont 8 fictions et 7 documentaires, signés à 42% par des réalisatrices. Deux ont été remis suite à la soirée de compétition de courts métrages de fiction : La vérité sur Alvert, le dernier dodo du Réunionnais Nathan Clément, et Jua Kali du Kenyan Joash Omondi (Photo FIFOI)

Le FIFOI marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour le cinéma international depuis La Réunion dans l’Océan Indien en accueillant cette année des talents de 10 territoires de la zone (Réunion, Maurice, Madagascar, Comores, Mayotte, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zanzibar, Inde) représentés par 7 réalisatrices et 10 réalisateurs de talents !

Au programme, des films audacieux et contemporains, quasiment jamais diffusés à La Réunion voire en avant-première (Les Frères Vergès, Tan Lontan, La Vérité sur Alvert le dernier dodo...), des récits intimes et personnels, universels, politiques, décoloniaux, féministes, écologistes, qui interrogent notre manière de vivre, de consommer, qui dénoncent l’exploitation des biens et des personnes au travers des regards des cinéastes de l’Océan Indien.

Avec cette nouvelle initiative sur le territoire, La Réunion s’affirme comme un carrefour dans l’Océan Indien, à la fois espace de rencontres, de découverte et de collaborations.

Le FIFOI a lancé les festivités lors d’une soirée d’ouverture mémorable ouverte au grand public à la Maison Grand Cour le 8 avril qui a réuni 250 personnes, en présence de :

- Madame Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional

- Madame Delphine Ernotte-Cunci, Présidente du groupe France Télévisions

- Madame Sylvie Gengoul, Directrice du Pôle Outre-Mer chez France Télévisions

- Madame Marie-Jo Lo-Thong, Directrice des affaires culturelles à la DAC de la Réunion

- Monsieur Emmanuel Séraphin, Maire de la Ville de Saint-Paul

- L’équipe de l’Association Hors Champs Réunion, porteuse du projet avec sa présidente, Estelle Jomaron-Galabert, sa secrétaire Elsa Dahmani et ses trésoriers, Arnauld Boulard et Nabilah Dodat.

2 productions locales ont été présentées : le court métrage de fiction Kalou de Robert Parkèr ainsi que le long métrage documentaire Les Frères Vergès, Frondeurs de la République de Gilles Cayatte.

Les journées du mardi 9 avril et du mercredi 10 avril à Tamarun furent consacrées aux rencontres professionnelles avec des échanges riches et essentiels lors des différentes tables rondes autour de la création, de la coproduction, de la diffusion et de la distribution. Plus de 150 professionnels de la filière ont participé à ces journées.

La soirée de compétition de courts métrages affichait complet avec 140 spectateurs le mardi 9 avril à Léspas Culturel Leconte de Lisle de Saint-Paul, en présence des réalisateur.trice.s. Le public et le Jury Jeunes ont pu découvrir avec enthousiasme les films sélectionnés, fiction ou documentaires, d’une grande diversité tant dans la narration que dans le format, en prise de vue réelle ou animation.

Courts métrages en compétition :

- La vérité sur Alvert, le dernier dodo de Nathan Clément (Réunion)

- Jamuhuri de Bonface Wahomé (Kenya)

- Jua Kali de Joash Omondi (Kenya)

- Mirror Mirror de Sandulela Asanda (Afrique du Sud)

- Laka de Germain Le Carpentier (Mayotte)

- Yellow Fever de Ng’endo Mukii (Kenya)

- Zanatany, l’empreinte des linceuls esseulés de Hachimiya Ahamada (Madagascar - Comores) - La Rivière Tanier de June Balthazard (Maurice)

- Tan Lontan de Guillaume Noura (Réunion)



Lors de la soirée du mercredi 10 avril à Léspas culturel Leconte de Lisle de Saint-Paul, le public a pu découvrir le documentaire Sitabaomba, chez les Zébus francophones du réalisateur malgache Lova Nantenaina, en présence de sa productrice et de l’artiste marionnettiste.

La soirée du jeudi 11 avril fut elle aussi consacrée au documentaire avec la projection des courts métrages Pie dan lo (WIP) de la Mauricienne Kim Yip Tong (version de travail) et #steppingformothernature de Marie Dubois et Rémi Mazet ainsi que le long métrage documentaire The Golden Thread de l’Indienne Nishtha Jain, en présence des réalisatrices, au Ciné Cambaie. Les séances ont affiché complet également avec 140 spectateurs le mercredi et 200 le jeudi.

Lors de la soirée de clôture du 12 avril qui a réuni 300 personnes , 2 prix ont été remis à la suite de la soirée de compétition de courts métrages de fiction. Le public a notamment voté pour son film préféré La vérité sur Alvert, le dernier dodo du réunionnais Nathan Clément.

Un jury jeunes composé de 9 lycéens du lycée Jean Hinglo au Port, Memona Hintermann Afféjee et Levavasseur à Saint-Denis, a honoré Jua Kali du Kenyan Joash Omondi.

Le film de clôture était un long métrage de fiction de Tanzanie, tourné à Zanzibar, Tug Of War de Amil Shivji présenté par l’actrice Amina Siti.

La venue de personnalités essentielles de la filière a également contribué à la réussite de cet évènement et notamment à la création de perspectives importantes pour nos territoires :

- Sophiane Tilikete : directeur adjoint des contenus, en charge des documentaires et des magazines du Pôle Outre-mer

- Hélène Saillon : directrice adjointe des contenus, en charge de la fiction du Pôle Outre-mer

- Julie Grivaux : Directrice adjointe des Documentaires chez France Télévisions

- Cécile Cauchy : Directrice déléguée aux fonctions supports et transverses / Cinéma et Fictions internationales chez France Télévisions

- Gautier Rejou : Conseiller de Programmes Court-métrage dans la Direction du Cinéma de France Télévisions

- Cyrille Perez : Ancien Président de la commission TV Procirep

- Serge Noukoue : Attaché Audiovisuel Régional pour l’Afrique de L’Est à l’Ambassade de France au Kenya

Fort du succès de cette toute première édition, l’association Hors Champs Réunion a à cœur de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, pour ancrer le FIFOI de manière durable sur le territoire Réunionnais, afin qu’il devienne édition après édition, un événement incontournable et structurant pour la filière.