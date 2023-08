Université de La Réunion : 50 étudiants font leur rentrée en second cycle de médecine

"Les étudiants en médecine n’ont plus à quitter La Réunion pour compléter leur cursus universitaire. Avec l’ouverture du second cycle pour cette rentrée 2023, l’Université de La Réunion pourra délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFSAM) dès 2026" indique l'université de La Réunion. "Ce jeudi 17 août, 50 étudiants de première année ont été accueillis dans les tous nouveaux locaux de la Faculté de Santé, sur le campus universitaire de Terre Sainte" ajoute l'université dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : université de La Réunion)

En présence du Président de l’Université de La Réunion, le Pr Frédéric Miranville et de la Doyenne de la Faculté de Santé, le Pr Bérénice Doray, les 50 étudiants de première année du DFSAM ont été accueillis au sein des nouveaux bâtiments de la Faculté de Santé. Ils inaugurent l’ouverture du second cycle à La Réunion (soit leurs 4e, 5e et 6e années d'études) mais aussi les bâtiments bioclimatiques du campus de Terre Sainte. Jusqu'à l’année universitaire passée, ces étudiants poursuivaient leur cursus de second cycle en métropole.

- Le second cycle de médecine : une avancée majeure pour le territoire -

"Ouvrir ce second cycle est une avancée majeure pour le territoire qui permettra à notre faculté de Santé de devenir une faculté de plein exercice", commente le Pr Frédéric Miranville, Président de l’Université de La Réunion.

"Cette ouverture constitue un levier considérable pour accroître l’attractivité du CHU et de la Faculté de Santé dans la zone océan Indien, mieux répondre aux besoins spécifiques en santé avec des professionnels issus de ces territoires, faciliter le parcours professionnel des étudiants réunionnais et de la zone et les accompagner tout au long de leur cursus et dans leur projet d’installation dans les zones peu pourvues en professionnels de santé".

- Un hub santé à Terre Sainte -

La Faculté de Santé, créée en 2012, est la plus jeune faculté de Santé de France. Elle est la seule structure publique française de formation en santé sur la zone océan Indien, comptant actuellement près de 2000 étudiants.

Après l’implantation de l’IUT de La Réunion et de l’École ingénieurs Réunion océan Indien (ESIROI), la Faculté de Santé ouvre ses portes en cette rentrée d’aout 2023 et se veut un hub où se côtoieront de façon synergique la formation et la recherche, à proximité du CHU et au sein d’infrastructures bioclimatiques originales.

Jusqu'à l’année dernière, les étudiants étaient répartis sur une configuration multi-site entre Bellepierre et le Moufia et sur les sites du Tampon et de Saint-Pierre. Avec le regroupement des filières santé à Terre Sainte, les liens entre les acteurs de la santé seront favorisés.

Les étudiants de second cycle peuvent ainsi débuter dans de bonnes conditions leur formation qui allie la théorie à l'université et la pratique au sein du CHU et plus généralement des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Océan Indien. Cette rentrée est donc historique en faveur de la formation des professionnels de santé réunionnais.