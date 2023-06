La maire de La Possession Vanessa Miranville mise en examen

Ce lundi 12 juin, Vanessa Miranville, maire de La Possession, était convoquée devant les juges pour des faits de harcèlement présumés remontant au début de son premier mandat en tant que maire. Selon nos confrères de Clicanoo, l'édile a été mise en examen à l'issue de l'entretien. (Photo Vanessa Miranville photo RB/www.imazpress.com)

La maire de La Possession s'est vue signifier sa mise en examen pour des allégations de harcèlement sur trois cadres municipaux, indiquent nos confrères.

Vincent Rivière, premier opposant de la mairie de La Possession, n'a pas tardé à réagir à sa mise en examen.

"Nous apprenons la mise en examen de Vanessa Miranville dans le cadre d’une affaire de harcèlement. Nous rappelons que la maire de La Possession a signé la charte ANTICOR qui prévoit la suspension des élus en cas de mise en examen. Nous demandons donc à la maire de La Possession de respecter cet engagement et de demander au conseil municipal la suspension de sa fonction de maire de la commune le temps de sa mise en examen", écrit-il dans un communiqué.

"On ne peut pas utiliser une charte pour mettre en avant des valeurs d’éthique et de transparence pour se faire élire et ensuite ne pas respecter son engagement. Il en va de la crédibilité de l’ensemble de la classe politique et tout particulièrement de la valeur de la parole de Vanessa Miranville", poursuit Vincent Rivière.

