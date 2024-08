Une matinée agréable

Matante Rosina passe une agréable matinée ce vendredi 23 août 2024. Quelques nuages sont présents sur le volcan et les plaines. Le ciel se couvre dans les hauts de l’île et quelques gouttes de pluie pourraient concerner le nord et l’est. Dans l’ouest mais également dans les cirques de Mafate et Cilaos, le soleil s’accroche. Le ciel se dégage seulement en fin de journée pour les régions sous les nuages le matin. La mer commence à être agitée dans le sud sauvage. (Photo rb/www.imazpress.com)