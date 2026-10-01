Carburants : face à l'explosion des prix, la CGTR appelle à la mobilisation

À compter de ce jeudi 1er octobre 2026, le prix du sans-plomb atteint 2 euros le litre, tandis que le gazole passe à 1,80 euro le litre. Une hausse qui ne passe pas pour la CGTR. Le syndicat dénonce cette augmentation et demande à l’État et au préfet de La Réunion de prendre immédiatement la mesure de la situation et de mettre en œuvre des mesures concrètes et urgentes pour protéger le pouvoir d’achat des salariés et des familles réunionnaises. La CGTR appelle l’ensemble de ses structures à se préparer à la mobilisation (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Cette nouvelle hausse intervient alors que les salariés et les familles réunionnaises subissent déjà de plein fouet le poids de la vie chère et l’augmentation continue des dépenses contraintes", peste le syndicat.

"Pour de nombreuses familles, il ne s’agit plus de vivre correctement, mais de parvenir à boucler les fins de mois. Les budgets sont déjà sous tension. Cette nouvelle flambée des prix des carburants vient encore aggraver une situation devenue insupportable", dit le représentant, Jacky Balmine.

Pour rappel, 4 Réunionnais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté.

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- À La Réunion, le "véhicule n'est pas un choix" -

"À La Réunion, pour une grande partie des travailleurs, le véhicule n’est pas un choix : il est une nécessité pour se rendre sur son lieu de travail", dit encore la CGTR.

Chaque hausse du prix des carburants se traduit donc directement par une baisse du pouvoir d’achat des salariés.

"On travaille pour vivre. Mais aujourd’hui, à La Réunion, on paye pour travailler", lance-t-il. "Ce n’est plus tenable !"



La CGTR appelle dès à présent l’ensemble de ses structures, ses adhérents, les salariés et la population réunionnaise à se préparer à la mobilisation.

- Le sans-plomb explose et atteint 2 euros le litre, le gasoil passe à 1,80 euro -

Les Réunionnais risquent d'avoir mal en passant à la caisse lorsqu'ils feront leur plein à partir de ce jeudi 1er octobre 2026. Dès jeudi, le prix du sans-plomb va grimper pour atteindre 2 euros le litre et le gasoil va passer à 1,80 euro le litre.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2026, les prix maximums applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

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