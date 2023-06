Le Tampon : les marmailles sensibilisés à la protection de l'environnement

La Casud, en partenariat avec la mairie du Tampon et la SPL Edden, a animé des ateliers pour les élèves de l'école Antoine Lucas (Le Tampon) ce lundi 5 juin dernier au jardin Marc Rivière dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement. À travers des animations ludiques comme le jeu Faluda 974 (jeu de questions-réponses créé par les animateurs de l'intercommunalité), la Casud a sensibilisé et informé une centaine d'enfants sur des thématiques tels que la prévention des déchets, le compostage et les diverses compétences de l'intercommunalité (Photo Casud)