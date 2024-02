Chiens et chats

La Cinor se mobilise pour la cause animale. Dans un communiqué, la Cinor rappelle que si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance, vous pouvez le déclarer via un formulaire (dont le lien est ci-dessous) ou auprès d'un référent de chaque commissariat et gendarmerie de La Réunion. Retrouvez ci-dessous leur communiqué (photo Sly/www.imazpress.com)