Saint-Denis : inauguration du nouvel accueil Dionéo du Chaudron

Ce mercredi 21 février 2024 a eu lieu l’inauguration du nouvel accueil du service de l’eau Dionéo du Chaudron, en présence d’élus de la CINOR, de la Ville de Saint-Denis et de l’Office de l'eau Réunion. Cet événement s’inscrit dans la démarche de proximité du service qui a rénové ses deux accueils de Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Dionéo)

Pour cette inauguration, les riverains, collégiens et enfants des mercredis jeunesse du quartier ont été invités à participer à un Village de l’eau dédié. Pour Dionéo, cela a été l'occasion à la fois d’échanger de manière ludique et pédagogique avec les consommateurs, et de revenir sur ses engagements pour toujours plus de service public.

- Dionéo, au service des Dionysiennes et Dionysiens -



Dionéo est le service de l’eau des habitants de Saint-Denis depuis le 1er janvier 2023. Fruit d’un partenariat entre la CINOR et runéo, Dionéo a pour ambition d’apporter aux habitants de la ville un service au plus proche de leurs attentes et des enjeux du territoire.Les accueils du service de l’eau de Saint-Denis ont ainsi été rénovés pour toujours plus de proximité, et pensés dans une logique d’éco-conception avec une vraie volonté de faire appel aux compétences locales. L'atelier chantier d’insertion de l’ADRIE a participé à la mise en place de l’ensemble des boiseries. Pour l’aménagement intérieur, la réutilisation, la sobriété et l’emploi de matériaux recyclés ont été privilégiés, avec du bois de palette, un sol en pneus recyclés, et des peintures murales réalisées à la main.Pour l’inauguration de ses nouveaux locaux, Dionéo a souhaité inviter ses consommateurs à échanger autour du sujet de l’eau, de ses usages et de l’économie de la ressource. Le service de l’eau a ainsi convié les familles et les jeunes à participer à de nombreux ateliers aux côtés de ses partenaires : La Cinor, runéo, la Ville de Saint-Denis, Les Petits Débrouillards, l’Office de l’eau et les Jardins partagés du Chaudron.

Face à la nécessité de préserver nos ressources en eau, Dionéo s'engage également à accompagner ses consommateurs dans leur démarche éco-citoyenne. Afin de permettre une meilleure maîtrise des consommations sur le territoire, Dionéo déploiera notamment des compteurs d’eau connectés pour tous les consommateurs de la ville de Saint-Denis d'ici à 3 ans.

La technologie, appelée télérelevé, permet de lire les compteurs d’eau à distance, et ainsi aux usagers de mieux suivre leur consommation depuis leur espace client. En cas de suspicion de fuite, ils sont alertés très rapidement afin de vérifier leurs installations.

La technologie permet ainsi de diminuer les pertes en eau liées à une fuite, de même que leur impact sur la facture.

Après l’équipement du centre ville, les compteurs d'eau connectés arriveront dans le quartier du Chaudron au second semestre 2024.



- Une haute qualité de service sur l’ensemble du territoire -



Avec près de 3.500 analyses de la qualité de l’eau et l’inspection de 100% des 779 km du réseau de distribution chaque année, les équipes de Dionéo s’engagent pour une haute qualité de service.



Maintenir cette qualité et l’assurer tout au long de l’année sur l’ensemble de la commune passent par des investissements importants dans les infrastructures liées à l’eau potable dans la ville. Dans son projet de mandature Terre d’Avenir 2030, la CINOR a ainsi inscrit d’importants chantiers de renouvellement et d’interconnexion des réseaux, de préservation de la ressource, ainsi que de construction et de réhabilitation d’usines de production d’eau potable.



A l'occasion de le Journée Mondiale de l’Eau de mars prochain, les consommateurs pourront découvrir une usine de production d’eau potable emblématique de la ville, celle de Bellepierre. Cette usine qui dessert un habitant sur deux pourra être visitée, sur inscription, le mercredi 27 mars, de même que la station d’épuration du Grand Prado. Pour plus d’informations, rendez-vous sur dioneo.re