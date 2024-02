Sainte-Suzanne : 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité

La 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité se tiendra samedi 9 et dimanche 10 mars à Sainte-Suzanne. L'année dernière, plus de 4.000 participants se sont mobilisés en faveur du climat. Cette nouvelle édition espère accueillir encore plus de marcheurs engagés (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Le samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, le village de la biodiversité s'installera au parc du bocage à Sainte-Suzanne, permettant aux participants de rencontrer les partenaires dédiés à la protection du climat. Cet événement sera l'occasion de mettre en avant les initiatives locales pour le climat et la biodiversité, à travers des jeux et des animations de sensibilisation.

De plus, un marché de producteurs locaux sera présent pour mettre en valeur les produits de l'agriculture péi. Au cœur du village, un espace forum animé par les partenaires proposera des conférences et des animations tout au long de la journée.

La journée du 9 mars se terminera en musique, avec l'annonce prochaine des artistes présents sur scène...

- La marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité débutera à 8h -

Le dimanche 10 mars, à 8h, la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité s’élancera à 8h du parc du bocage à Sainte-Suzanne.

Dans un communiqué les organisateurs expliquent que les réunionnais "conscients des risques majeurs qui pèsent sur les écosystèmes, se fédèrent une nouvelle fois pour appeler à un sursaut et envoyer un signal fort de mobilisation au monde depuis notre île."



"La riche biodiversité de La Réunion est une ressource unique et en danger. Accès à l’eau, alimentation, santé, mobilités, les impacts sont multiples et nécessitent une mobilisation collective pour construire un nouveau modèle pérenne", précise le communiqué.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com