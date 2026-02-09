Civis : coupure d'eau potable dans le cirque de Cilaos

La Civis fait part aux administrés de la ville de Cilaos qu'en raison d'une intervention sur la canalisation d'eau potable, la distribution en eau potable sera momentanément interrompue le mercredi 11 février 2026 de 8h à 12h sur les secteurs suivants : Ilet à Calebasse, la partie haute du Chemin Morel (Palmiste rouge), et la partie haute de la Route du Cap (Palmiste rouge). Nous partageons le communiqué de la Civis. (Photo : RB/www.imazpress.com)