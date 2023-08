La Civis ouvres ses infrastructures à l’énergie solaire

Dans le cadre de son plan Climat air territorial et du contrat de Relance et de transition écologique, la Civis donne l’opportunité aux opérateurs d'énergies d’investir dans l’énergie solaire en utilisant les toitures et les infrastructures de la Civis. A cet effet l’appel à projet se poursuit jusqu’au jeudi 31 août 2023. Ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Civis est un acteur majeur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets. Le développement des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable constitue une action clef dans la réduction de l’émission des gaz à effet de serre à l’origine de ce réchauffement.

Dans le cadre de son plan Climat air énergie erritorial (PCAET) approuvé en 2021 et du contrat de Relance et de transition écologique (CRTE) de 2022, la Civis souhaite mettre à disposition son patrimoine pour le développement des énergies renouvelables.

A cet effet, la Civis lance un appel à projets du 1er juillet au 31 août 2023 afin de mettre à disposition son patrimoine bâti (toitures) et ses infrastructures à des opérateurs pour l’installation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau électrique.

De telles installations permettront d’apporter un regard pédagogique sur la démarche soutenue par la Civis dans le cadre du développement des énergies renouvelables sur son territoire. Les candidats ont jusqu’au 16 août pour se faire connaitre.