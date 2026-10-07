Le Tampon : les cours en présentiel suspendus au lycée Roland Garros en fin de semaine

Le parents d'élèves du lycée Roland Garros ont reçu un e-mail qui les informe que les cours sont suspendus à compter de ce jeudi 8 octobre au vendredi 9 dans l'enceinte de l'établissement. "La continuité pédagogique sera assurée par des ressources à distance et /ou du travail à faire à domicile accessible par Pronote" insiste l'établissement. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé ce mardi 6 octobre 2026, devant l'Assemblée nationale, la suspension des cours dans les lycées en France de mercredi à vendredi afin "d'organiser un temps de démocratie interne".

Par ailleurs, il a condamné les violences en marge des manifestations de lycéens et réfuté toute "répression policière".

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- "Visibilité accrue des actions qui conduisent à des débordements par des individus extérieurs incontrôlables" -

Dans ce message envoyé aux parent, il est expliqué : "Compte tenu du contexte actuel, des incidents survenus devant notre lycée, des appels à des manifestations devant les établissements scolaires, ainsi que de la localisation du lycée Roland Garros qui suscite une visibilité accrue des actions qui conduisent à des débordements par des individus extérieurs incontrôlables, il a été décidé de suspendre les cours les jeudi 8 et vendredi 9 octobre".

La direction l'assure : "Cette mesure vise a assurer la sécurité de nos élèves et demiotre personnel. La continuité pédagogique sera assurée par des ressources à distance et /ou du travail à faire à domicile accessible par Pronote".

À La Réunion, chaque proviseur est invité à organiser un temps d'échange selon "un calendrier propre au contexte local de son établissement", annonce le rectorat ce mercredi 7 octobre 2026

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