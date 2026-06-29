Concours Collèges of Legends : le collège Hégésippe Hoarau remporte le trophée

La deuxième édition de Collèges of Legends s'est achevée le 25 juin 2026 au Théâtre Champ-Fleuri, dans une ambiance festive et survoltée. Devant près de 600 collégiens issus de 12 établissements, le collège Hégésippe Hoarau de Saint-Louis a remporté le trophée départemental au terme d'une finale retransmise sur écran géant. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Transformée en véritable arène de l'e-sport éducatif, la scène de Champ-Fleuri a vibré au rythme des exploits collectifs, des encouragements et des émotions partagées. Les équipes ont démontré que stratégie, coopération et dépassement de soi sont au cœur de cette compétition, bien au-delà de la seule performance de jeu.



Porté par le Département, Collèges of Legends fait du jeu vidéo un outil d'inclusion, de prévention et de réussite éducative. Tout au long de l'année, les élèves, accompagnés par les équipes pédagogiques et les associations partenaires, ont travaillé la coopération, la confiance en soi, la gestion des émotions et les bons usages du numérique.



La remise des prix s'est déroulée en présence de Sabrina Tionohoué, Conseillère départementale déléguée à l'Éducation, qui a félicité les jeunes : "Collèges of Legends démontre que le numérique, lorsqu'il est accompagné, devient un formidable levier d'éducation et d'épanouissement. Vous avez prouvé que la réussite repose sur l'esprit d'équipe, le respect et la persévérance. Félicitations au collège Hégésippe Hoarau et bravo à l'ensemble des collégiens qui ont fait de cette aventure une belle réussite collective".



En réunissant éducation, innovation et citoyenneté dans le cadre prestigieux du Théâtre Champ-Fleuri, cette deuxième édition confirme le succès d'un projet départemental qui fait du numérique un vecteur de cohésion, d'engagement et de réussite pour la jeunesse réunionnaise.



Les 12 collèges participants :

Collège Hégésippe Hoarau (Saint-Louis) - 1er prix

Collège Raymond Vergès (La Possession) - 2ème prix

Collège Les Mascareignes (Saint-Denis) - 3ème prix

Collège Achille Grondin (Saint-Joseph)

Collège L'Oasis (Le Port)

Collège Edmond Albius (La Possession)

Collège Jules Solesse (Saint-Paul)

Collège Michel Debré (Le Tampon)

Collège Adrien Cadet (Les Avirons)

Collège Joseph Suacot (Petite-Île)

Collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)

Collège Guy Môquet (Saint-Benoît)

La 2e édition était mise en œuvre par le Département avec le concours de l’Académie de La Réunion et des associations spécialisées Gaming la Kour, MILS, Rising Sun et Make Your Clutch, ainsi qu’avec le soutien de la streameuse et créatrice de contenu KaroViper, marraine de l’événement.



