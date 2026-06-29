Jean-Xavier Bello nommé directeur général de la CGSS Réunion, la CGTR regrette une nomination qui est loin de faire l'unanimité

Ce lundi 29 juin 2026, le Conseil d’administration de la CGSS de la Réunion a validé la candidature de Jean-Xavier Bello au poste de directeur général de l’organisme. Actuellement directeur de la CGSS de la Guyane, Jean-Xavier Bello prendra ses fonctions le 1er octobre 2026. Il remplace Benoît Serio, qui quittera cette fonction à la fin du mois de septembre 2026. Dans un communiqué, Jacky Balmine, Secrétaire Général de la CGTR affirme que "cette nomination intervient alors qu’une majorité des administrateurs n’a pas accordé sa confiance au candidat". Unique candidat à cette fonction, 14 administrateurs ont voté contre sa nomination, 9 administrateurs pour. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Jean-Xavier Bello connaît déjà la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, il y a exercé les fonctions de directeur adjoint en charge de la branche Santé de 2011 à 2019.

Il y sera prochainement nommé directeur général.

- Une nomination qui est loin de faire l'unanimité -

La CGTR affirme avoir également "alerté le Conseil sur les nombreuses interrogations entourant le parcours du candidat, notamment les difficultés de gouvernance, le climat social et les informations portées à notre connaissance concernant sa précédente direction. Nous considérions que ces éléments justifiaient la plus grande prudence avant d’accorder notre confiance".

La CGTR annonce prendre acte de cette décision mais : "restera particulièrement vigilante quant à la gouvernance de la CGSS, au respect du dialogue social, aux conditions de travail des salariés et à la qualité du service public rendu aux assurés".

"Le vote de ce jour constitue un signal fort : une majorité des administrateurs n’a pas accordé sa confiance au nouveau directeur" insiste Jacky Balmine.

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