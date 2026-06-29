Nomination du directeur de la CGSS : une nomination validée malgré une majorité de votes contre

La CGTR prend acte de la nomination du nouveau directeur de la CGSS à l’issue du Conseil d’administration réuni ce jour. Le résultat du vote est sans ambiguïté : 14 administrateurs ont voté contre la nomination, 9 administrateurs ont voté pour. La majorité des membres du Conseil d’administration s’est donc opposée à cette candidature. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com

Toutefois, la réglementation exige une majorité qualifiée des deux tiers pour faire obstacle à une nomination. Ce seuil n’ayant pas été atteint à deux voix près , le candidat est confirmé dans ses fonctions.

La CGTR regrette cette situation et rappelle que cette nomination intervient alors qu’une majorité des administrateurs n’a pas accordé sa confiance au candidat.

Au cours des débats, la CGTR a également exprimé ses interrogations sur les conditions de cette procédure.

Contrairement à d’autres organismes, exemple CAF de La Réunion où il y avait deux candidats donc un véritable choix, le Conseil d’administration de la CGSS n’a eu à se prononcer que sur une seule candidature. Pour une fonction aussi stratégique, nous estimons qu’un véritable choix aurait été souhaitable afin de garantir la transparence et la qualité du processus de nomination.

La CGTR avait également alerté le Conseil sur les nombreuses interrogations entourant le parcours du candidat, notamment les difficultés de gouvernance, le climat social et les informations portées à notre connaissance concernant sa précédente direction. Nous

considérions que ces éléments justifiaient la plus grande prudence avant d’accorder notre confiance.

La CGTR prend acte de cette décision mais restera particulièrement vigilante quant à la gouvernance de la CGSS, au respect du dialogue social, aux conditions de travail des salariés et à la qualité du service public rendu aux assurés.

Le vote de ce jour constitue un signal fort : une majorité des administrateurs n’a pas accordé sa confiance au nouveau directeur.

La CGTR continuera à exercer pleinement son rôle au sein du Conseil d’administration, dans l’intérêt des salariés, des assurés sociaux et du service public de la Sécurité sociale.