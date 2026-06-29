Saint-Benoît : une grue bascule sur une exploitation agricole et fait deux blessés, un homme en urgence absolu

(Actualisé) Deux hommes ont été grièvement blessés lors de la chute d'une grue à Saint-Benoît sur une exploitation agricole ce lundi 29 juin 2026. Un homme de 55 ans, le conducteur de l'engin, s'est retrouvé coincé entre un arbre et la grue de 120 tonnes qu'il conduisait. Après avoir été désincarcéré et médicalisé sur place, il a été transporté au CHER en urgence absolue. Les deux victimes qui travaillaient sur des lignes haute tension, ont été transférées au GHER, Groupe Hospitalier Est Réunion. Une enquête est ouverte par l'inspection du travail (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Peu avant 15 heures ce lundi 29 juin 2026, les forces de l'ordre et les secours se sont rendus sur place. Selon nos informations, le grutier manipulait des poids lorsque son engin a basculé, avant de le coincer dans sa cabine et de heurter un collègue.

Ce nouvel accident du travail arrive quelques jours après le drame qui s'est produit à La Possession, ce jeudi 26 juin 2026, durant lequel la chute d'un poteau en béton a tué un ouvrier et blessé un second.

Depuis 2020, l'Assurance maladie note une augmentation des accidents du travail de + 6,2 % en moyenne par an à La Réunion.

- 6.650 accidents du travail à La Réunion en 2024 : 11 % d'entre eux dans le BTP-

En 2024, une étude dénombrait 29,9 accidents du travail pour 1.000 salariés à La Réunion contre 27,9 au niveau national. Soit un indice de fréquence toujours plus élevé que dans l'Hexagone. Parmi les 6.650 accidents survenus en 2024 à La Réunion : 11 étaient mortels dont 7 malaises, soit 3 de plus qu’en 2023.

Le rapport de la CGSS indique que le secteur du BTP a été le plus meurtrier avec 5 décès cette année là.

Globalement, les secteurs concernés par les accidents du travail, ne varient pas d'une année à une autre : 27,7 % des accidents du travail arrivent dans les activités de services, 20,8 % dans les industries et commerces d’alimentation, 14% dans les industries des transports, 11,5 % dans les activités de services, et 11,1% dans le BTP.

À lire aussi : La Possession : un poteau électrique en béton chute dans une entreprise, un mort et un blessé en urgence absolue

www.imazpress.com/[email protected]