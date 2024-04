Conseil départemental : une quinzaine de rapports votés en commission permanente

La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 17 avril 2024 sous la présidence de Cyrille Melchior. Le sport, l’agriculture, l’aménagement, l’environnement, la culture, le social et l’éducation étaient à l’ordre du jour de la séance. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

- Sport -

Une semaine pour fêter le sport en juin – du 1er au 11 juin

Dans le cadre de son plan D’Sports le Département va mettre en place une semaine réunionnaise des Jeux Olympiques et Paralympiques qui aura lieu du 1er au 11 juin avant l’arrivée de la Flamme Olympique dans notre île.

Organisée avec les acteurs du sport Réunionnais (CROS, ligues, comités, clubs sportifs…), et sur la base du volontariat, cette semaine sera dédiée à la promotion de la pratique sportive et des valeurs de l’Olympisme dans une ambiance conviviale et festive.

L’objectif est de proposer, chaque jour, un ou des événement(s) sportif(s) (tournois, rassemblements…) autour d’un thème dans les différentes microrégions de l’île afin de rassembler les licenciés, les familles, les jeunes, les athlètes de haut-niveau…



Près de 1,2M€ pour le monde sportif

Dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, la promotion de l’activité physique et sportive a été décrétée Grande Cause Nationale 2024 avec pour objectifs de mettre le sport au cœur des politiques publiques et du pacte républicain, de mobiliser les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour valoriser la place du sport en France et enfin, d’inciter les Français à faire davantage d’activité physique et sportive.

Le Département participe pleinement à la promotion du sport à travers son soutien financier aux ligues et comités, aux organismes transversaux du sport, le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion) et le CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion) et aux clubs sportifs pour leur fonctionnement et pour l’organisation de manifestations sportives et/ou de projets dédiés aux licenciés et aux publics prioritaires.



- Environnement : plus de 5,4M€ votés -



Soutien au développement de l’apiculture

Afin de favoriser la production de miel « péï » et d'accompagner la filière apicole dans sa démarche de développement, de structuration et de professionnalisation, la Collectivité accordera à 3 apiculteurs de nouveaux emplacements de ruchers sur les E.N.S. (Espaces Naturels Sensibles) du Département.



Près de 1,2M€ pour la gestion des ENS

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.), le Département finance chaque année les différentes structures gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles pour leur permettre de mettre en œuvre leurs programmes d’actions ainsi que des associations partenaires qui œuvrent en faveur de la préservation de la biodiversité réunionnaise. Un budget de 1 183 564 00€ est voté.

Un nouvel acteur de la conservation de la biodiversité réunionnaise rejoint ce partenariat cette année, l’association Nature Océan Indien.



Plus de 4M€ pour l’entretien du domaine forestier

Le domaine forestier du Département étendu sur 95 000 ha (95 % de la forêt publique et 40 % du territoire de l’île) est caractérisé par une forte biodiversité et un contraste de paysages important.

Pour valoriser ce patrimoine forestier, le Département définit chaque année plusieurs programmes de travaux mis en œuvre par l'ONF. A ce titre, une dotation de 4 382 315€ est votée pour permettre à cet organisme de mettre en œuvre les travaux d’entretien du domaine forestier.

De même, les travaux de remise en état post cyclonique des sites et itinéraires touristiques du domaine forestier seront financés à hauteur de 923 246 €.



2 nouveaux sentiers de randonnée à l’étude

Le Département a engagé une consolidation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), outil destiné notamment à faciliter la pratique de la randonnée en garantissant la continuité des itinéraires.

Deux communes souhaitent développer des itinéraires qui font le lien entre les Bas et les Hauts de l’île :

- la commune de Saint-Leu pour la réalisation d’une étude sur la liaison entre les sentiers Cayenne et Châteauvieux,

- la commune de La Possession pour la réalisation d’une étude d’aménagement et de valorisation du sentier de Bord (reliant le village de la Rivière des Galets à Dos-D’âne).

Une subvention en vue de la réalisation des études d’aménagement est votée en faveur des deux projets pour un budget global de 45 000€.



50 000€ pour la prévention du risque requin

Poursuite du projet expérimental dans le cadre de la réduction du risque requin sur la Zonex de Saint-leu. Une subvention de 50 000€ est accordée à ce titre à l’association Leu Tropical Surf Team.



La Possession partenaire du Plan 1Million d’Arbres

La mise en œuvre du Plan 1 Million d'Arbres (P1MA) repose en partie sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privés, de la biodiversité. A ce titre, la Commune de La Possession, recevra une subvention de 190 000€ pour la production, la plantation et l’entretien de 15 000 plants sur une durée de quatre ans.



- Education : + 1,2 M€ pour le bien être des collégiens -



Plus d’1M€ en faveur des collèges

Une enveloppe globale de 1 082 800€ est attribuée aux collèges publics au titre des dotations complémentaires.

Les dotations complémentaires répondent à des situations propres auxquelles peuvent être confrontés certains établissements (dépenses intrinsèques à la vétusté du matériel, déficit d’équipements sportifs, …) ou permettent de prendre en charge des dépenses urgentes, imprévisibles ne pouvant être assumées par le collège sur son seul budget.



L’épanouissement des collégiens, une volonté de la Collectivité

Le Département déploie un panel d’actions à l’attention des collégiens, pour assurer à chacun, quel que soit son lieu de résidence, les meilleures chances de réussite scolaire.

Cette année, les établissements pourront :

- fêter les 10 ans du concours « Embellissement des collèges » (10 collèges concernés pour un montant de 47 000€)

- s’inscrire à la 3ème session du « Pass Nature & Culture » (15 collèges concernés pour un montant de 30 000€).

Par ailleurs, dans la continuité du concours départemental « JOP 2024, des collégiens réunionnais à Paris », 5 collèges souhaitent célébrer l'esprit olympique et paralympique en se rendant sur le site, avant et/ou pendant la tenue des épreuves. Un budget de 37 000€ est alloué à ces projets de voyages.



- Agriculture : 18 000€ -



Les fêtes du terroir soutenues

Dans le cadre du financement des fêtes du terroir, les communes de Saint-Paul, La Possession et Saint-André recevront chacune une subvention de 6 000 € pour l’organisation des manifestations suivantes « Saint-Paul fête l’AGRI-Culture », en avril, « Fête de la Forêt, Terroir et Traditions » en mai, et « Festi-Plantes » en septembre 2024.



- Aménagement : 50 000€​ -



Le Département mène une politique de développement ambitieuse en matière d’aménagement du territoire. A ce titre, la Collectivité apportera son soutien financier à hauteur de 50 000€ à l’AGORAH (Agence pour l’Observation de La Réunion, l’Aménagement et l’Habitat) pour son travail d’analyse et ses outils pertinents de mise en œuvre des politiques publiques à la Réunion.

- Social : Plus de 700 000€ votés -



Une subvention de 177 015€ est allouée à l’ABDESS (Association Bourbonnaise pour le Développement de l’Economie Sociale et Solidaire) pour la MAF Les Flamboyants à Bras-Panon qui accueille 9 personnes âgées accompagnées de 3 accueillants familiaux. La MAF a ouvert ses portes en Novembre 2023.



Près de 425 000 € pour les associations et clubs de personnes âgées

26 associations de personnes âgées et 19 associations patriotiques recevront une subvention globale de 118 924€. De même, une subvention de 301 708€ est votée en faveur de 167 clubs de 3ème âge.



120 000€ pour les associations de personnes handicapées

29 associations recevront une subvention globale de 120 000 € pour la mise en œuvre de leurs actions.



- Culture : 10 000€ pour la renaissance du Ti train lontan -



Un partenariat pluriannuel pour la période 2024-2026 est conclu avec l’association « Ti train » dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du site de la Grande Chaloupe. Dans ce cadre, une première subvention d’un montant de 10 000 € lui est accordée pour la restauration du matériel ferroviaire. L’objectif est de proposer au public un circuit comprenant un passage en autorail dans le petit tunnel et un retour en car-courant d’air. Ce projet vient en complémentarité avec les actions développées par la Collectivité sur ce site, au plan culturel (Lazarets) et environnemental (Espace Naturel Sensible).