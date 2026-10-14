Département : Cyrille Melchior alerte la ministre des Outre-mer sur les menaces budgétaires qui pèsent sur l’agriculture

Ce mardi 13 octobre 2026 à Paris, le président du Conseil départemental Cyrille Melchior a rencontré la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, "pour défendre à nouveau l’agriculture réunionnaise face aux menaces de réduction des financements publics" indique le conseil départemental ce mercredi. Il a notamment plaidé pour le maintien des moyens indispensables à la pérennité des exploitations, à la souveraineté alimentaire et à la préservation des savoir-faire de l’île (Photo : Département de La Réunion)

"Les agriculteurs réunionnais font face à des difficultés croissantes, pour ne citer que la hausse des coûts de production, les aléas climatiques et la concurrence des importations" a signalé Cyrille Melchior.

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Selon les données du Département, plus de 30 % des exploitations seraient en difficulté financière, exposant particulièrement les petites structures familiales au risque de disparition.

"Sans soutien renforcé, c’est tout un écosystème qui s’effondre : emplois, savoir-faire, biodiversité et résilience alimentaire", a alerté Cyrille Melchior.

La ponction annoncée de 17 millions d’euros sur la filière canne-sucre constitue une menace supplémentaire pour l’équilibre économique de ce secteur stratégique, de la production agricole aux activités industrielles, déjà fragilisées.

Constamment mobilisé, le Conseil départemental consacre chaque année en moyenne 40 millions d’euros à l’agriculture, à travers des aides directes, le soutien à l’innovation et la modernisation des infrastructures, notamment pour la gestion des effluents d’élevage.

C'est dans ce cadre que le 23 septembre 2026, une délibération relative à la station de Camp Pierrot a été adoptée. "Nous ne pouvons pas laisser nos agriculteurs payer le prix d’une désindustrialisation silencieuse", a insisté le président du Département.

Avec près de 18.000 emplois directs et indirects, l’agriculture constitue un pilier économique, social et culturel majeur. Cyrille Melchior appelle ainsi l’État "à préserver les financements nécessaires pour accompagner les exploitants, consolider les filières locales et garantir l’avenir de l’agriculture réunionnaise".

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