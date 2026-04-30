Le Département organise la 20ème édition de la Fête de la nature

Pour la 20ème édition de la Fête de la nature, le Département et les associations partenaires ont préparé un programme riche et varié avec des visites guidées et des animations gratuites mises en place sur l’ensemble de l’île du 13 au 17 mai 2026. La présentation de l’événement s’est tenue à l’Arboretum communal de l’Entre-Deux ce 29 avril. Nous publions lee communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Camille Clain, vice-Présidente déléguée à l’Environnement et au Développement durable a rappelé les objectifs de la Fête de la Nature : "Le Département agit aux côtés de ses partenaires, pour protéger les Espaces naturels sensibles, accompagner les acteurs du territoire et sensibiliser le public aux grands enjeux environnementaux : la gestion des déchets, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la prévention des feux de forêt ou encore le respect des sentiers".



Pour cette édition "anniversaire", 18 partenaires et gestionnaires se mobilisent aux côtés du Département pour proposer une programmation variée. Au total, 27 sites naturels sont ouverts au public, avec 32 chantiers participatifs de mobilisation citoyenne autour de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, des plantations pour le Plan 1 million d’arbres ou encore de la collecte de déchets. On compte également 44 visites guidées et randonnées, terrestres comme aquatiques ainsi que 60 activités scientifiques et artistiques.

"Cette édition se veut également plus inclusive, avec des actions ouvertes aux personnes en situation de handicap, notamment des visites adaptées et des dispositifs d’interprétation accessibles", précise Camille Clain.



La Fête de la Nature 2026 sera aussi marquée par le lancement de l’application Outdoorvision Réunion qui permet de collecter, de manière anonyme, les traces GPS générées par les pratiquants via leurs téléphones ou montres connectées (randonnée, trail, VTT…). Développé à l’échelle nationale et déployé à La Réunion par le Département, cet outil innovant permettra à la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) de disposer d’une lecture plus fine, plus précise et localisée des usages des sports de nature sur le territoire. Cela permettra d’adapter les aménagements, de mieux concilier les usages et de renforcer la préservation de la biodiversité.



Réservations pour la Fête de la Nature : 0262 97 59 59



