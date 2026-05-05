Département : la politique agricole départementale en cours d'évaluation

Chef de file de la politique agricole départementale et Autorité de gestion du FEADER, le Département de La Réunion poursuit l’évaluation de son document cadre agricole AGRIPEI, adopté en 2019. Engagée depuis septembre dernier, cette démarche vise à adapter ce document stratégique aux enjeux actuels et aux attentes des Réunionnais comme des agriculteurs. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Le mardi 28 avril 2026, une trentaine de représentants des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs, ont participé au second comité de pilotage consacré à cette évaluation.

Ce COPIL, présidé par Serge Hoareau, Premier Vice‑président du Département en charge des affaires agricoles, a constitué un moment fort de concertation et de mobilisation autour de l’avenir agricole du territoire.

Au cœur des échanges, la présentation du bilan évaluatif des 39 actions d’AGRIPEI, menée par le bureau d’études missionné par la Collectivité, suite à plus d’une centaine entretiens, 5 ateliers et diverses analyses de terrain réalisés entre septembre 2025 et février 2026.



L’ensemble des contributions recueillies nourrit une réflexion approfondie et partagée dans plusieurs domaines tels que l’urgence foncière de protéger les terres face à l’artificialisation, une souveraineté fragile avec une dépendance globale aux importations et une filière canne qui s’essouffle, un renouvellement des générations en péril compte tenu du vieillissement des agriculteurs et une faiblesse des retraites qui bloque la transmission des exploitations, une transition à accélérer car malgré la progression du bio et de l’irrigation, les aides sont tardives, les coûts élevés et les aléas climatiques violents, et un changement d’échelle qui s’impose dans les années à venir, pour passer d’un simple soutien au revenu à la nécessité d’une consolidation de la structuration des filières et de la logistique.



Afin de renforcer encore la qualité de cette démarche, deux enquêtes majeures ont été lancées au cours de la semaine du 21 avril :

- Une enquête auprès des consommateurs réunionnais pour mieux comprendre leurs habitudes alimentaires et leurs attentes* ;

- Une enquête auprès des producteurs bénéficiaires des aides départementales afin d’évaluer leur satisfaction et d’identifier les pistes d’amélioration des dispositifs.

Ces travaux, volontairement ouverts et participatifs, permettront d’ajuster la politique agricole départementale pour mieux accompagner les agriculteurs, renforcer l’autosuffisance alimentaire, soutenir la transition agroécologique et répondre aux défis du moment.

La prochaine étape se tiendra en juin prochain au travers d’ateliers participatifs pour approfondir les pistes de solutions opérationnelles. L’objectif est d’aboutir d’ici juillet 2026 à un nouveau document cadre agricole, actualisé, ambitieux et opérationnel, capable d’apporter des réponses concrètes aux besoins du territoire.

Le Département remercie l’ensemble des partenaires mobilisés pour leur engagement et leur contribution à cette démarche collective essentielle pour l’avenir agricole de La Réunion.



