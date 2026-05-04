Saint-Denis : des journées commerciales pour faire de bonnes affaires

Du lundi 4 au dimanche 10 mai 2026, les journées commerciales s'installent à Saint-Denis au carré piéton rue Maréchal Leclerc. Plus de 190 exposants seront présents, et des animations rythmeront toute la semaine. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tout au long de la semaine, y compris le 8 mai, les habitants sont invités à venir découvrir les exposant.e.s venus proposer leurs produits, leurs savoir-faire et des offres accessibles au plus grand nombre.

Considéré comme un "temps fort des vacances" pour la ville de Saint-Denis, les Journées commerciales s'inscrivent dans une dynamique proposant de "nombreuses animations pour tous les publics, venant enrichir l'expérience en cœur de ville".

"À travers ce rendez-vous, la Ville et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur du commerce de proximité et du rayonnement du centre-ville", déclare la commune -

- Informations pour les riverains -

Pour assurer le bon déroulement de l'événement, la circulation et le stationnement seront interdits sur le carré piéton (portion rue de Paris à rue Félix Guyon) de 7h00 à 19h30, du 4 au 10 mai. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.

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