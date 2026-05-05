Saint-Benoît : fermeture temporaire du pont de la rivière des Marsouins, des déviations mises en place

Ce mardi 5 mai 2026, les automobilistes vont devoir faire preuve de patience à Saint-Benoît, la circulation sera strictement interdite au niveau du carrefour des rues Pierre Benoît Dumas et Amiral Bouvet. La Cirest informe les usagers de la route du secteur que "le pont aval de la rivière des Marsouins sera fermé à toute circulation motorisée et des itinéraires de déviation seront mis en place et balisés par l’entreprise en charge des travaux. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Jusqu'au jeudi 7 mai 2026 à 17 heures, dans le cadre des travaux de renforcement et de dévoiement des réseaux liés au TCSP-Bus de la CIREST, des modifications importantes de circulation et de stationnement interviendront en centre-ville de Saint-Benoît.

La circulation sera strictement interdite au niveau du carrefour des rues Pierre Benoît Dumas et Amiral Bouvet.

Le pont aval de la rivière des Marsouins sera fermé à toute circulation motorisée.

Des itinéraires de déviation seront mis en place et balisés par l’entreprise en charge des travaux.

- Déviations prévues -

Sens rive gauche - rive droite :

Rue Sully Brunet - Rue Bertin - Rue Poivre - Rue Georges Pompidou - Rue Hubert Delisle - RN2

Sens rive droite - rive gauche :

Depuis le carrefour avenue Jean Jaurès / rue Lucien Duchemann :

Itinéraire conseillé vers la RN2

Déviations possibles selon l’avancement du chantier :

Avenue Jean Jaurès - Rue Lucien Duchemann - ouvrage amont RN2

Rue Pierre Benoît Dumas - Rue Joseph Hubert - Rue Lucien Duchemann - carrefour RN2

Nature des travaux :

Ces interventions permettront la reprise des réseaux situés sous le carrefour, préalable indispensable à la pose du revêtement définitif (enrobé) et à la finalisation du chantier TCSP.

"Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, privilégier les itinéraires de contournement et faire preuve de vigilance aux abords du chantier" indique la Cirest.

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