Météo : un magnifique soleil pour ce mardi

Pour ce mardi 5 mai 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous un grand ciel bleu sur toute l'île. Mais vers la mi-matinée, les nuages commencent leur progression depuis les pentes et descendent petit à petit vers le nord-ouest et l'ouest . Quelques petites gouttes sont possibles dans l'après-midi alors que les cirques baignent dans une belle lumière une bonne partie de la journée. (photo richard bouhet/imazpress.com)