À la une de ce mardi : infirmiers en danger, carburants à Mayotte, naissances sous X, journées commerciales et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 mai 2026 : - Crise inquiétante : deux cabinets d'infirmiers libéraux mettent la clé sous la porte tous les mois à La Réunion - Les prix des carburants explosent à La Réunion et c'est pire à Mayotte : : 27 euros la bouteille de gaz, 2,15 euros le litre de gazole - Recherche des origines des enfants nés sous X : Rist et El Haïry souhaitent un "débat apaisé" - À La Réunion, Hugo et Noémie veulent lancer une mission écologique entre terrain et sensibilisation - Saint-Denis : des journées commerciales pour faire de bonnes affaires - La pa Météo France i di, sé zot i di - un magnifique soleil pour ce mardi (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, l’ordre des infirmiers affirme que chaque mois 2 cabinets de praticiens libéraux ferment leurs portes. Une situation qui préoccupe les syndicats, puisqu’il est le signe d’un épuisement des soignants soumis à une augmentation constante de leur charge depuis 2 ans. De son côté, la fédération nationale des infirmiers libéraux affirme que pour l’ensemble de la France les cabinets infirmiers figurent parmi les plus durement touchés par la crise, avec une hausse de 72 % des entrées en procédure de redressement.

Les habitants des territoires ultramarins connaissent bien la chanson, les prix des carburants fluctuent d'un mois à l'autre, annoncés par le préfet, représentant de l'État sur place. Ce vendredi 1ᵉʳ mai, tous les départements des outre-mer ont subi une nouvelle augmentation. Sur notre île, la bouteille de gaz reste à 18 euros, c'est la Région qui absorbe cette hausse. À Mayotte il n'y a pas de compensation, le prix de la bouteille de gaz atteint les 27 euros. Le litre de gazole y est à 2,15 euros 3

La haute-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry et la ministre de la Santé Stéphanie Rist ont appelé lundi à un "débat (...) apaisé" sur la question de l'accès aux origines des enfants nés sous X, après avoir reçu un rapport sur le sujet.

A partir du 1er juin 2026, La Réunion va devenir le nouveau terrain d’action d’Hugo, 34 ans, et Noémie, 28 ans, à l’origine du projet “Hugo et Nono voyage”. Pendant deux mois, le duo entend conjuguer ramassage de déchets, valorisation des initiatives locales et sensibilisation du grand public, en s’appuyant notamment sur leur communauté sur les réseaux sociaux

Du lundi 4 au dimanche 10 mai 2026, les journées commerciales s'installent à Saint-Denis au carré piéton rue Maréchal Leclerc. Plus de 190 exposants seront présents, et des animations rythmeront toute la semaine.

Pour ce mardi 5 mai 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous un grand ciel bleu sur toute l'île. Mais vers la mi-matinée, les nuages commencent leur progression depuis les pentes et descendent petit à petit vers le nord-ouest et l'ouest. Quelques petites gouttes sont possibles dans l'après-midi alors que les cirques baignent dans une belle lumière une bonne partie de la journée.